【復仇者聯盟4】美國隊長原定死法極嚇人　鐵甲奇俠決心取消對白

Marvel Studio人氣鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）票房席捲全球，誓要登上全球第一的寶座。近日《復仇者4》的編劇Christopher Markus和Stephen McFeely出席SDCC聖地牙哥動漫展，講述有關《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）場面消失、「美國隊長」之死、「鐵甲奇俠」之死、「雷神」的虛幻之旅還有初期是沒有「紐約之戰」等等的想法。

通過「奇異博士」的思維空間，來對大家進行審判。

魁隆借奇異博士審判眾人

根據編劇Christopher Markus和Stephen McFeely的說法，《復仇者3》中本來有一個場面講到「魁隆」（Thanos）會通過「奇異博士」的思維空間，來對大家進行審判。這是遠超過我們在MCU中見過的事物，甚至是「魁隆」，他的存在、想法或許有點過火，早早超出，成為了宇宙中最強大的力量，不過相信永恆族《The Eternals》會在MCU第4階段之中現身出來糾正他。

美國隊長被「魁隆」斬頭的確是重磅炸彈！（劇照）

美國隊長之死︰

儘管觀眾都猜想作為「美國隊長」的Steve Rogers會光榮地死在其實一部電影中，不過最後以一位善良兼去且非暴力性質的結局完成「美國隊長」的使命，他更過去跟他的最愛Peggy Carter一起老去。

其實在初稿之中，「魁隆」會透過時間旅行返去過去2012年，殺死所有「復仇者聯盟」的成員，並且會在2023年Steve Rogers的面前，把「美國隊長」的頭顱掉在他的腳邊。這個版本才是迪士尼要帶給觀眾的重磅炸彈，不過由於整個概念令人感到困惑，而且像地獄一樣黑暗，最終Christopher Markus和Stephen McFeely決定放棄這個方案。

羅拔唐尼以一句「I am Iron Man」同時為自己10鐵甲奇俠生涯作終結。（Youtube截圖）

鐵甲奇俠之死：

對於三大巨頭且十分有威望的「鐵甲奇俠」，Christopher Markus和Stephen McFeely當然寫了大量不同版本Tony Stark垂死前的對白，但羅拔唐尼的本人認為安靜地死去來得震撼。隨後，當羅素兄弟站上台回答「Tony Stark最大的變化」時，他們表示：「從他第一部電影到最後一部，Tony Stark從一個只會考慮自己的人，變成了肯為別人犧牲自己的人。」

根據編劇所說，羅拔唐尼最終還是選擇了只說一句「I am Iron Man.」來完成這場戲，他們更提到拍攝這場戲是最激動人心的一天。

編劇原本要雷神經過一大考驗，例如打贏「塵世巨蟒」才能獲得Stormbreaker。（Marvel圖片）

雷神的虛幻之旅：

在《復仇者3》中，阿斯嘉的戰爭令「雷神」跟其他「復仇者聯盟」成員分開，開初Christopher Markus和Stephen McFeely打算給予他一個非常神聖，且跟神話般一樣的東西，比如說他要打贏一條「塵世巨蟒」才能獲得Stormbreaker，因為雷神之槌在《雷神奇俠3：諸神黃昏》中，被家姐Hela一手揸爆。

而在此前，Marvel一點都沒有覺得將雷神的能力大削，直到導演Taika Waititi讓基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）在《雷神奇俠3》中變得有趣。他們坦言：「這個黑暗了一段很長的時間，因為我們做得還不夠好。」Stephen McFeely補充：「早期嘗試合併雷神的時候，他的任務是更傾向於和冒險有關，基於角色描述得不夠充分令難度大增。」

羅素兄弟本來不想運用「時間旅行」的方法，所以最初不存在紐約之戰的說法毫不為過。（劇照）

本就沒有紐約之戰：

Christopher Markus和Stephen McFeely分享了一些他們作家房中的白板圖片，其實包括所有角色和武器庫的位置。在最初的brainstorm中，其實紐約之戰並不存在，隨即它在《復仇者4》中的時間旅行有着舉足輕重的作用！

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