Marvel第三階段原收官作《異人族》消失　外媒料第五階段先重啟

由Jon Watts執導;湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya及積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)等主演的《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)是Marvel電影宇宙第三階段收官作品。然而與原計劃不同,其中一套Marvel Studios作品竟然被消失,而最新消息指排到第五階段先會引進到Marvel電影宇宙。

《蜘蛛俠:決戰千里》最後成為了MCU第三階段最後作品。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

回到2014年10月,當時Marvel Studios總裁Kevin Feige公布Marvel電影宇宙第三階段計劃。當時Marvel Studios一共公布了10部電影,當中包括《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)、《奇異博士》(Doctor Strange)、《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)、《蜘蛛俠》、《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)、《復仇者聯盟3:無限之戰》、《黑豹》(Black Panther)、《Marvel隊長》(Captain Marvel)、《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)及《異人族》(Inhumans)。

除了《異人族》被消失外,其餘9部作品都成功登上大銀幕,當時《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)及《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)則未有放在第三階段計劃內。

《異人族》原是MCU第三階段收官作品。(@getFANDOM 網上圖片)

原本屬於Marvel電影宇宙第三階段收官作品的《異人族》,原定在美國時間本月12日上映,當時還緊接在《復仇者聯盟4:終局之戰》後上映,相信是Marvel Studios用作延伸第四階段的重要作品。奈何在2016年4月,迪士尼突從上映時間表抽走《異人族》,雖然Kevin Feige幾個月後稱會安排在第四階段面世。

然而最終Marvel Studios宣布把《異人族》以劇集形式推出,並在2017年9月1日在戲院率先播放頭兩集,最終在負評下,全球票房僅獲285萬美元,連開拍第二季的機會都不保。雖然《異人族》電影一早已取消,但近日有網民趁電影原上映日期,在社交平台緬懷一番,聲稱非常期待電影上映,還有人笑稱:「在平行時空的某個地方,我們今晚可以在戲院觀看。」不過最近有外媒透露,《異人族》將會重啟,並最快在Marvel電影宇宙第五階段登場。惟所有消息仍有待Marvel Studios官方確認。