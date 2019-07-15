Marvel第三階段原收官作《異人族》消失　外媒料第五階段先重啟

由Jon Watts執導；湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）等主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）是Marvel電影宇宙第三階段收官作品。然而與原計劃不同，其中一套Marvel Studios作品竟然被消失，而最新消息指排到第五階段先會引進到Marvel電影宇宙。

《蜘蛛俠：決戰千里》最後成為了MCU第三階段最後作品。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

回到2014年10月，當時Marvel Studios總裁Kevin Feige公布Marvel電影宇宙第三階段計劃。當時Marvel Studios一共公布了10部電影，當中包括《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《奇異博士》（Doctor Strange）、《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）、《蜘蛛俠》、《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《黑豹》（Black Panther）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）及《異人族》（Inhumans）。

除了《異人族》被消失外，其餘9部作品都成功登上大銀幕，當時《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）及《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）則未有放在第三階段計劃內。

《異人族》原是MCU第三階段收官作品。（@getFANDOM 網上圖片）

原本屬於Marvel電影宇宙第三階段收官作品的《異人族》，原定在美國時間本月12日上映，當時還緊接在《復仇者聯盟4：終局之戰》後上映，相信是Marvel Studios用作延伸第四階段的重要作品。奈何在2016年4月，迪士尼突從上映時間表抽走《異人族》，雖然Kevin Feige幾個月後稱會安排在第四階段面世。

然而最終Marvel Studios宣布把《異人族》以劇集形式推出，並在2017年9月1日在戲院率先播放頭兩集，最終在負評下，全球票房僅獲285萬美元，連開拍第二季的機會都不保。雖然《異人族》電影一早已取消，但近日有網民趁電影原上映日期，在社交平台緬懷一番，聲稱非常期待電影上映，還有人笑稱：「在平行時空的某個地方，我們今晚可以在戲院觀看。」不過最近有外媒透露，《異人族》將會重啟，並最快在Marvel電影宇宙第五階段登場。惟所有消息仍有待Marvel Studios官方確認。