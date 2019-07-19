【掃毒2】劉德華角色效法菲律賓總統　濫殺毒犯︰我會親手殺死你

電影《掃毒2 天地對決》由邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉及林嘉欣領銜主演，講述慈善家兼金融大鱷的劉德華，因由細到大，自己及身邊人都被毒品所害，故誓要剷除毒禍，令香港大毒梟古天樂無得撈之餘，更要毒品完全消失，並在劇中懸紅一億港幣將他殺之而後快。 此舉看似太戲劇性，但現實中確有類同的角色原型，就是菲律賓總統杜特爾特。他對毒犯恨之入骨，不單加強刑法去打擊毒犯，更用盡極端手段，全民皆兵，甚至未審先殺等行徑令人髮指，似乎杜特爾特的手腕，比劉德華戲中的角色來得更可怕！

劉德華在預告中已發話指會出一億殺死全港最大的毒梟。（劇照）

杜特爾特下令殺盡毒犯的戰爭中，至今估計至少有2萬人因而喪命，他更因為掃毒極力推動恢復以死刑處決毒販，不過在國際層面和參議院中受到障礙。杜特爾特更因血腥的手法被兩度告上國際刑事法庭，不過他沒有認錯，唯一只認自己未審先判。

其實菲律賓涉毒人口總數龐大，杜特爾特也只能通過高壓手法來抑制，所以他在前三年的任期中，以打擊毒品犯罪是為重任，特別授予警察不經審判就可以直接擊斃毒販的權力，此舉當時引發國內外紛紛爭議。

古天樂、應采兒、恭碩良和歐陽靖分別飾演四大毒販。（劇照）

僱用殺手集團出手

菲律賓一向嚴厲打擊毒品，當地法例說明販毒、製毒以及運毒的最高刑罰是終身監禁。杜特爾特上任後嚴打毒品，兌現了他競選時的諾言，而他的行動並不單單只是監禁毒犯，而是追行槍殺，最誇張是被殺的，其屍體會任意橫躺在馬路上，同樣這變成了菲律賓人習慣看到的畫面，而且在他短短上任的個半月中就已經有1,900人喪命，當中只有700人被警察射殺，餘下的則是由警察僱用的殺手集團下手！

杜特爾特上任後積極以高壓手法打撃毒犯。（視覺中國）

雖然手法惹人爭議，但杜特爾特沒有手軟，並加重刑罰，任何人涉販毒、運毒及藏毒等罪行，最高刑罰面臨終身監禁及罰款1,000萬披索（約150萬港元）。他更兌現競選承諾，要恢復死刑處決毒販，只待參議院審議。



此外，杜特爾特更曾隔空對毒犯喊話：「不要餵我們的孩子吃shabu（毒品），你們這些狗X養的，我會當着你的面親手殺了你。我會說到做到，我還剩下三年的任期，這三年對於你們毒販來說將是最危險的，我真的會殺了你們。不要碰毒品，如果你們碰了，那我只能對你們的死亡表示遺憾。」

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