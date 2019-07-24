【怒火】甄子丹謝霆鋒槍戰日燒幾十萬　搭4萬呎北京道街景好認真

英皇電影《怒火》由陳木勝（Benny）執導，甄子丹、謝霆鋒領銜主演。日前在鰂魚涌片場搭出的尖沙咀北京道街景舉行開鏡儀式，出席演員包括身兼監製及動作導演的甄子丹、謝霆鋒、湯怡、何佩瑜、吳浩康、黃德斌、林國斌、譚耀文、胡子彤、張文傑、湯君慈、喻亢等等。

英皇電影《怒火》在鰂魚涌片場舉行開鏡儀式，英皇集團主席楊受成親自到現場探班，為工作人員送上雪糕車消暑降溫。（官方相片）

獲批北京道取景 霆鋒：好難申請！

電影製作非常認真，在佔地4萬呎的戶外，搭了尖沙咀北京道及廣東道街景，非常難得，除了拍廠景都有實景拍攝，部分鏡頭真的移師北京道拍攝，霆鋒說：「好難申請！在近年港產片好難看到。」

對於戲中槍林彈雨、戰火連天，霆鋒說：「香港電影很久沒有一部火力十足的戲，我們連日在這個場景開了接近萬發子彈，每日開槍花費好幾十萬，加上我從小開始追著丹爺的戲來學習，可以再合作是好開心的事！」至於日前有武師拍撞車戲意外骨折，子丹和霆鋒均有親到醫院探望，看到受傷武師精神不錯，並祝願他：「早日康復。」

開鏡拍攝當日氣溫高達33度。（官方相片）

何佩瑜事前接受專業槍械訓練 黃德斌：從影以來最火爆

何佩瑜（Jeana）首次拍動作戲，事前要接受一系列訓練：「我們有訓練過開不同種類的槍，令演起來更加專業，而且一定要事前check清楚支槍，先會安全。」拍過不少動作電影的黃德斌表示：「這套是我從影以來最火爆的戲，亦都有做些高難度動作！」

譚耀文今次雖然與丹爺沒有對打，但不覺可惜：「上次《葉問3》被丹爺打，今次和他拍文戲好有火花，他對文戲都好高要求，好有挑戰性！」在戲中演霆鋒女友的湯怡，為角色苦練結他，可惜最終沒有機會在霆鋒面前表演。