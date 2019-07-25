【Marvel】新劇集《What If...?》玩轉MCU　預告會有女美國隊長

Marvel Studios早前在San Diego Comic-Con上公布了Marvel電影宇宙第四階段的最新消息。隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）完結，Marvel開始探討一些奇怪及未被觸及的事情，當中包括半吸血鬼的幽靈刺客（Blade）及《奇異博士》續集將探討平行時空。官方指出後者是MCU首部的驚慄電影。 近日有影迷發現，將在《Disney+》上播放的全新劇集《What If...?》或探討喪屍。如果屬實的話，MCU的未來或傾向超自然現象，並會帶大家到一個全新的領域。

Marvel Studios早前在San Diego Comic-Con上公布了Marvel電影宇宙第四階段的最新消息。（Getty Images）

洛基會接過雷神戰鎚

至於《What If...?》是Marvel Studios全新製造的動畫劇集，將探討平行宇宙，並改編大家熟悉的Marvel電影故事。新加入MCU家庭的Jeffrey Wright將聲演全新角色The Watcher。而在四月時，由Marvel Studios率先爆料，指該劇其中一集將探討由Hayley Atwell聲演的特工Peggy Carter，她會獲注射超級士兵血清，成為美國隊長，而Steve Rogers則會獲Howard Stark送上盔甲。除此之外，當時有指其中一集是洛基接過原本由雷神擁有的戰鎚，並改變Marvel歷史。相信這劇集會顛覆大家過往在Marvel電影宇宙所認識的事。

Jeffrey Wright將聲演全新角色The Watcher。（Getty Images）

《What If...?》Logo藏彩蛋

除此之外，有影迷還發現，《What If...?》的Logo隱藏彩蛋。當放大「W」時，大家會見到一個喪屍化的美國隊長。然而有影迷更正，表示這角色應該是美國隊長的宿敵紅骷髏。姑勿論是美國隊長還是紅骷髏，相信Marvel Studios會為影迷帶來一部以《Marvel Zombies》為主的動畫劇集。

《What If...?》聲演陣容。（Getty Images）

Marvel漫畫《What If...?》在1977年至1984年發行，是以Uatu，即The Watcher所觀察到的Marvel宇宙的事件。然而到了關鍵時刻，卻出現新變化，當中包括「如果蜘蛛俠加入神奇四俠會如何」及「如果Gwen Stacy（女蜘蛛俠）沒有死」等劇情。由於這漫畫大受歡迎，於是Marvel在1989年7月重新推出，直到1998年11月才結束。當時漫畫迷最興奮，莫過於介紹了Mayday Parker，即Spider-Girl。

影迷還發現，《What If...?》的Logo隱藏喪屍化的美國隊長，未知是否要介紹《Marvel Zombies》來到MCU呢？（網上圖片）

《Marvel Zombies》講乜？

至於Marvel漫畫《Marvel Zombies》在2005年出版，並以神奇四俠為主，當時講述神奇先生（Mister Fantastic）開始接觸另一個宇宙版本的自己。在那個世界，喪屍災難將每個超級英雄都轉變成喪屍。從此，《Marvel Zombies》開始了自己的宇宙。而影迷早前在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中見到喪屍鐵甲奇俠，相信在《What If...?》玩喪屍化超級英雄亦不無道理。至於在《Marvel Zombies》出現的超級英雄包括Colonel America，即Steven Rogers、巨型蟻俠、女變形俠醫、變形俠醫、蜘蛛俠、狼人及神奇先生。