【Marvel】「女雷神」光環極殘酷！Jane Foster一放低鎚隨時冇命

2015年，Marvel漫畫有個大事件：拿起雷神之鎚的人不再是雷神，他已經失去了拿起王者象徵的資格。而一位女性舉起了它，這位女雷神瞬間電擊了全球Marvel漫畫迷的心，許多人批評這種反傳統的劇情是在汙衊北歐神話；但似乎更多人默默地接受了這位更加果決堅定的新王者。也許編劇Jason Aaron自己都沒想過，他創作的女雷神會在今年夏天成為Marvel電影宇宙（MCU）的新焦點：《Thor: Love and Thunder》裏，Jane Foster將成為手持神鎚的雷神。

妮妲莉寶雯將回歸扮演「女雷神」Jane Foster。（Marvel／漫畫截圖）

Jason Aaron真的大膽放肆，他竟敢顛覆雷神的50年傳統。雷神一直是Marvel世界的驕傲，最簡單的理由在於他是高高在上的天神。變形俠醫（Hulk）很強這個誰都無法否認，但想到一位從天而降的神明，人們的想像就不只停留在一拳有幾噸重的量化思考，而是更神秘、更威嚴、更超乎物理限制的等級落差。而雷神在很長一段時間裏，都是Marvel漫畫裏神的代名詞。但是當一位神秘女性竟然拿着本應不該有雷神以外的人拿起的雷神鎚，這當然引起當時許多讀者議論紛紛，女性怎麼能取代高大男神！雷神怎麼能被取代！不是只有北歐神能拿起神鎚嗎！

誰有資格成為雷神？

Jason Aaron的決定可說是同時挑戰三大可以想見的抗議聲浪：女權／反女權；雷神的不動主角地位；與成為雷神的資格立論。

2015年，社會已經對於女人當家的題材不再那麼排斥，因此，女性拿起雷神之鎚成為主角這一點，更多的迴響是「哇靠他們竟然這樣搞」，而「哇靠女人沒資格當主角」的聲音雖然也有，但很快地就被壓制下去，而且隨着時間過去，這種女人當家所引起的不適感，很快地就被優秀的劇情給忽略掉了，人們很快地就適應了這種改變；但是Jason Aaron並不是想要暗渡陳倉女權議題的編劇，他更想傳達的劇情主旨，在於質問讀者：「誰才有資格成為雷神？」

早就能夠稍為「舉起」雷神之鎚的美國隊長，似乎亦有成為雷神的資格。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

雷神之鎚的所有者是誰？在很長一段時間裏，漫畫讀者在潛意識裏認為，只有安坐阿斯嘉皇宮裏的那群雲上人才有資格。是的，「有勇氣者可執此鎚」的設定很早以前就有了，但是在《雷神》漫畫裏，雷神、奧丁、甚至是洛基拿着鎚子的時間超過90%以上。也許你會疑問，美國隊長在漫畫裏也拿過鎚子呀？沒錯，但那更像是一種逢年過節的熱鬧設定，只有在大團圓一起下百人副本拚世界首殺時才會發生。在漫畫的復仇者聯盟日常任務中，雷神跟隊長臨時來個互換鎚盾換換手感的橋段可是很難見到。

可是在最初期的雷神漫畫裏，拿起鎚子的是地球人而不是神，是一位名叫Donald Blake的肢障醫師，他在拿起一支枴杖、並且重擊地面之後，拐杖顯露了真貌，而他也成為了雷神。故事得到《雷神》第159期時，Donald Blake才知道，自己就是雷神本人，他是奧丁最寵愛的兒子，而被父親消除了身為神的記憶，放逐到地球受苦受難。

「有勇氣者可執此鎚」的設定亦解釋了為何美國隊長於《復4》能「召喚」雷神之鎚。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

可以說，在159期之前，這都是個「地球好男兒成為北歐男神」的勵志故事，後來才變成了「王子下江南」的天朝臨幸蠻荒故事。這代表着，這原本可以是勇氣決定一切的故事。但話說回來，Donald Blake在地球受苦受難時，至少還把到了他的護士──Jane Foster，這算甚麼放逐！奧丁知道地球人要交女友有多困難嗎？放逐還可以「溝女」嗎？！

Donald Blake變成雷神。（Marvel／漫畫截圖）

Jason Aaron想要讓漫畫初期「勇氣導向」的設定，取代後期「血統導向」的設定，更強化雷神之鎚嚴格挑選主人的概念，進而質疑身為神的資格是甚麼：「我喜歡鑽研雷神到底值不值得成為雷神這個概念，以及思考要在Marvel世界裏成為一位神應該具備的資格是甚麼。你知道嗎？身為雷神，每天他起床時看到喵喵神鎚時，他都應該思索今天我是否有資格能拿起它。而當然，有一天他起床後，發現自己已經失去資格了。這讓某個比他更有資格的人，成為了鎚子新主人，連帶取代了他身為神的地位。而我從頭到尾都只想到一個可以取代雷神的人，就是Jane。」

原本的Jane只在意醫生愛不愛她。（Marvel／漫畫截圖）

關於女雷神「Jane Foster」

Jane Foster可以說是雷神世界中歷史最悠久的角色之一，她從一開始就是Donald Blake的護士、後來成為他的女友，但這些年她的身分與經歷一直在改變進化，後來她靠自己的努力成為了醫師。這證明了這個角色可以不只是一個等待救援的受害者、或是掛滿死亡flag的犧牲者，她有勇氣、並且勇氣令她成長蛻變，在男朋友揮動神鎚在某個世界角落打怪時，她沒有躺在復仇者大廈裏整天看實境秀，這證明了她可能是一個可以承擔更大責任、並且做出正確選擇的人，她只是欠缺一個機會。

罹癌的Jane，即便成為雷神會讓她更接近死亡，但她無怨無悔。（Marvel／漫畫截圖）

而編劇們要給她一個機會：Jane Foster得到了乳癌，她的性命危在旦夕，但當她拿到雷神之鎚時，瞬間成為了所向無敵的女雷神；但是光榮的背後非常殘酷，當她放下鎚子時，她又會變回癌末的Jane Foster，而且這種身體劇烈變化，會讓她的身體變得比上一次變身前還要虛弱許多。而儘管如此，Jane Foster還是選擇成為雷神，擊敗了魔雷基等經典反派；而奧丁不滿鎚子竟然被奪，派遣毀滅者（Destroyer）攻擊Jane；另一派女英雄團隊也出面對抗Jane。而結果呢？她贏過了所有人。

Jane Foster單挑毀滅者。（Marvel／漫畫截圖）

妮妲莉寶雯的回歸

在所有Marvel漫畫的性轉角色中，最成功的角色除了女蜘蛛俠（Spider-Gwen／Gwen Stacy）之外，就是Jane Foster的女雷神了。這也許是Marvel電影宇宙決定讓女雷神出現在最新一部雷神電影裏的原因之一，但當然，《Thor: Love and Thunder》背後有更多的考量。

妮妲莉寶雯（Natalie Portman）不滿《雷神》系列其來有自，但是觀眾也都看得出來，劇情裏她飾演的Jane，是一個明顯的絆腳石。即便在她戲份更多的《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）裏也一樣，這導致她對這部電影更加不滿。早在2016年，妮妲莉寶雯就已經說過：

我的Marvel生涯已經結束了。 妮妲莉寶雯

妮妲莉寶雯曾表示不會回歸MCU。（《雷神奇俠2：黑暗世界》劇照）

+ 5 + 4 + 3

但是有趣的是，因為Jane Foster在後續幾部Marvel電影裏的缺席，電影裏為她安排的缺席理由，包括成為全球最知名天文學家、還有在世界各地進行研究、甚至因為對九星連一線（The Convergence）的深入研究而成為諾貝爾獎候選人等等，這些都讓電影裏的Jane Foster看來更為獨立自主。就算你忘記妮妲莉寶雯本身的獨立新女性形象，別忘了Jane Foster甚至還甩了雷神──

她沒有甩了我！是我甩了她！我們是互甩對方！ 被分手而憤憤不平的前男友表示。

有漫畫女雷神的劇情在前鋪路、加上Marvel電影裏對Jane Foster的安排、當然還得加上導演Taika Waititi，《Thor: Love and Thunder》裏讓Jane Foster出場變得合情合理──別忘記早在2017年，當維迪提還在製作《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）時，有天他在Twitter上貼了一張意味不明的妮妲莉寶雯照片，推文寫着：「注意提示。#諸神黃昏」

Heed the signs. #Ragnarok pic.twitter.com/ug2crhTFtK — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 2017年5月6日

這到底是為甚麼？當時沒人有更好的解釋──那時很多人覺得這代表雷神要跟樹人（Groot）合演電影了。但比照今日的發展，也許我們可以這樣解讀：年輕的Matilda抱着她最愛的盆栽；右邊妮妲莉寶雯懷孕時的照片也抱着一棵樹；而明年的Jane Foster，手上將拿着一把結合格魯特之手而成的風暴破壞者（Stormbreaker）？

當然，雷神之鎚如果能回歸更好！（Getty Images）

+ 3 + 2

演出《Thor: Love and Thunder》的還有我們的胖胖雷神──我們希望基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）繼續看起來胖胖的；還要加上新任阿斯嘉之王；以及如果你想知道的話，導演飾演的石頭人傭兵「Korg」也會回歸。如今《Thor: Love and Thunder》看來會是非常有趣的一部Marvel電影，由泰莎湯遜（Tessa Thompson）飾演的女武神不愛男人、而Jane Foster才甩了雷神，那麼，這部電影的片名裏為甚麼還有個「愛」字呢？

基斯咸士禾夫與泰莎湯遜亦會雙雙回歸《雷神奇俠4》。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

+ 26 + 25 + 24

再加上，漫畫裏的女雷神戰力滿點，而電影裏該如何呈現這樣的威武，更加令人期待──能演帥氣的女雷神，就算是不爽的妮妲莉寶雯也會甘願回鍋。

《Thor: Love and Thunder》將在2021年11月5日上映。

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