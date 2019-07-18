【復仇者聯盟4】Marvel出奇招誓谷票房登頂　元祖成員重組有望？

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《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）自4月尾上映以來屢破票房紀錄，目前只欠600萬美元（約4680萬港元），便可追平《阿凡達》（Avatar）在十年前創下的27億8800萬美元史上最高票房紀錄。
為了達成這個壯舉，Marvel Studios繼於電影加入6分鐘從未曝光片段作招徠，將《復仇者4》再次上映外，近日再出新招吸客，究竟有咩花臣？

相信影迷好期待呢個組合再次出現。（《復仇者聯盟》劇照）

Marvel Studios將於本月30日將《復仇者4》在數碼平台上架，而Blu-ray影碟亦確定於下月13日推出，為慶祝這兩件事，片方與導演Anthony Russo及Joe Russo舉行「We Love You 3000」巡迴活動，以答謝多年來支持MCU的影迷。除了電影公司人員及導演外，屆時將會有神秘嘉賓現身與粉絲作近距離接觸，活動由本月20日的聖地牙歌動漫展開始，途徑共9個北美城市，8月25日迪士尼的D23展覽為最後一站。

重溫《復仇者聯盟4》精彩畫面

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相信影迷最期待的是「神秘嘉賓」，究竟已在MCU「榮休」的角色，包括「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），還有「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）及「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）等元祖級成員會否出現，有待活動當日分曉。

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