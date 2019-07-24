唔介意被《復4》撼贏？占士金馬倫「納美語」幽默出PO賀票房No.1

影史最賣座電影終於改朝換代，Marvel鉅作《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）上周末以27億9021萬美元登頂全球票房冠軍，正式超越《阿凡達》（Avatar）長據10年的影史紀錄27億8970萬美元，《阿凡達》金像獎導演占士金馬倫（James Cameron）日前勁有風度，大方以「納美語」於Twitter發文恭賀Marvel影業。

金像級大導占士金馬倫日前Po出一張鐵甲奇俠被《阿凡達》裡潘朵拉星球出現的「聖樹」種子圍繞的圖片大方祝賀《復4》票房超越自己的作品，不失幽默（Twitter@@officialavatar）

占士金馬倫日前Po出一張鐵甲奇俠被《阿凡達》裡潘朵拉星球出現的「聖樹」種子圍繞的圖片，並用潘朵拉星上的原住民納美人的語言「納美語」寫下一段話：「Oel ngati kameie」，這是納美人的打招呼時的用語，也是英語的「I see you」。同時也用英文恭賀：「恭喜《復仇者聯盟4：終局之戰》成為新任票房之王」。

《復4》導演羅素兄弟（Russo Brothers）22號也在Twitter上發文向占士金馬倫致意，並附上4張圖片，照片分別是在電影院觀賞卡麥隆的經典作品《未來戰士》（The Terminator）、《異形》（Alien）、《鐵達尼號》(Titanic）和《阿凡達》，並在每幅圖都寫上「我的老天！」

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由占士金馬倫執導的《阿凡達》與《鐵達尼號》分別是全球影史賣座冠軍與亞軍，今年5月《復4》超越《鐵達尼號》時，他就已經在Twitter上貼出「鐵達尼號被復仇者聯盟標誌撞翻」的圖片以示恭喜，盡顯幽默感。

占士金馬倫執導的《阿凡達》與《鐵達尼號》分別是全球影史賣座冠軍與亞軍，今年5月《復4》超越《鐵達尼號》時，他就已經在Twitter上貼出「鐵達尼號被復仇者聯盟標誌撞翻」的圖片以示恭喜，盡顯幽默感（IG@jamescameronofficial）

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