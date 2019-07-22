《復仇者聯盟4》未算影史票房冠軍　計返通脹80年前某套戲仲犀利

迪士尼日前證實《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）躍居影史票房冠軍，但電影歷史學家說，若列入通膨等因素，歷來最成功的電影，其實應該是奇勒基寶（Clark Gable）和慧雲李（Vivien Leigh）主演的《亂世佳人》（Gone with the Wind）。

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1939年上映的《亂世佳人》全球總票房4.02億美元，若單以金錢衡量，在影史中只能排到285名，但別忘了物價可是會上漲。這部蕩氣迴腸的愛情故事是以美國南北戰爭為背景，1939至1974年間全美7次上映，美國票房總計2.15億美元。

《亂世佳人》票房記錄（boxofficemojo.com截圖）

全美戲院公會（National Association ofTheatre Owners）表示，2018年美國電影票平均要價9.11美元，若以此為基礎計算，《亂世佳人》若在今天上映，單是美國就能賣到19.58億美元。健力氏世界紀錄大全估算，若把通貨膨脹列入考量，《亂世佳人》全球票房估計達34.4億美元。

《復仇者聯盟4：終局之戰》全球票房27.902億美元，本週才被擠下影史票房冠軍的《阿凡達》（Avatar），全球則賣出27.897億美元。

此外，人口因素也得考慮進去。1939年美國人口只有1.3億，比今天少了約2億。

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