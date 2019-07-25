【從前有個荷里活】莎朗蒂遭殘殺　波蘭斯基曾懷疑李小龍是兇手

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）及瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）終於上映。 電影最引人入勝之處，相信是以殺害著名女星莎朗蒂（Sharon Tate）的年代作背景，雖然最後文遜家族（Manson Family）主腦Charles Manson及另外三名家族成員被捕及判刑，然而原來莎朗蒂的丈夫，即著名導演羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）曾認為，行兇者是熟人所為，而這人就是李小龍！

著名女星莎朗蒂在1969年8月9日在家中被殘殺，最終連同莎朗蒂在內，一共有5人被殺。（IMDb 圖片）

時間重回1969年8月9日，曼森家族闖入影星莎朗蒂的家中，將包括莎朗蒂在內的五人殘忍殺害，當時莎朗蒂懷有八個半月身孕，而她的丈夫因外出拍攝而逃過一劫。事發後，警方在住宅內發現一副懷疑是屬於兇手的眼鏡。當時在英國工作中的波蘭斯基知悉事件後，急回美國。可是，警方在案發後幾個月仍苦無進展，對此波蘭斯基非常痛心。他在自傳中曾表示有買儀器協助，希望加快調查進度。另一方面，波蘭斯基繼續跟他的好友李小龍學習自衛術。據了解，他每小時收費近1,000美元。然而在一次課堂中，波蘭斯基突然懷疑李小龍是殺妻的幕後兇手，究竟是什麼一回事？

李小龍與莎朗蒂因拍攝《The Wrecking Crew》時認識。（Pinterest 圖片）

莎朗蒂拍《The Wrecking Crew》認識李小龍

時間推前至1968年，負責撰寫李小龍傳記的Matthew Polly指出，莎朗蒂在拍攝《The Wrecking Crew》時認識了李小龍。當時李小龍向演員介紹空手道，並與莎朗蒂一拍即合，還邀李小龍與波蘭斯基共進晚餐。當時她向波蘭斯基表示：「你們兩人會一見如故。」結果二人確實如此，波蘭斯基還聘請了李小龍作為他功夫教練。可是三人的友誼只維持非常短暫，之後莎朗蒂在1969年8月9日住宅內被殘殺，當中還包括協助李小龍闖入荷里活的名髮型師Jay Sebring。

至於李小龍，當時則住在莎朗蒂家園附近。當年有傳聞指案發當日，李小龍曾到莎朗蒂家教導Jay Sebring功夫。Matthew Polly後來在李小龍傳記否認此事，指沒有證據去證明。而李小龍的遺孀Linda Lee亦向Matthew Polly表示，李小龍當日從沒有到過那裡，甚至沒有跟受害人見面。最重要是，李小龍的訓練日記都沒有顯示Jay Sebring那段時間跟李小龍訓練。

莎朗蒂主演的《The Wrecking Crew》。（《The Wrecking Crew》劇照）

一副眼鏡令波蘭斯基起疑心

然而真正令波蘭斯基起疑心的，是在謀殺案發生幾個月後，李小龍在與波蘭斯基的功夫課上，向他表示自己的眼鏡不知所蹤。據Matthew Polly表示，當時波蘭斯基就跟李小龍說：「我從來都不喜歡你的眼鏡，不如在下課後，我帶你到我喜愛的眼鏡店買一副新的作為禮物。」期間波蘭斯基立即回想起案發現場，莎朗蒂附近發現的一副眼鏡，這令波蘭斯基開始懷疑李小龍就是兇手，加上在自己認識的朋友中，唯一一位可以單人匹馬傷害一班人的，就只有李小龍。

莎朗蒂介紹丈夫波蘭斯基認識李小龍。（Pinterest 圖片）

李小龍生前不知道遭波蘭斯基懷疑

然而，當他們去到眼鏡店後，因為款式的出入，波蘭斯基立即知道之前的懷疑全沒根據。至於這趟友情的考驗，原來一直沒有告訴李小龍。波蘭斯基在1985年推出的自傳中才公開這件事，而當時李小龍已經離世12年。至於今次塔倫天奴把李小龍一角加入《從前，有個荷里活》中，李小龍女兒Shannon Lee向外國傳媒《Deadline》表示：「我知道塔倫天奴為電影有聯繫其他人，但卻從來沒有聯繫我，當然有一定程度的不滿。」然而她補充指，這根本不值得浪費她的時間和精力：「讓世界看看如何處理這問題。」