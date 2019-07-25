【信用欺詐師JP】長澤正美性感回帶　豁出演技成功贏埋觀眾緣

由長澤正美、東出昌大、小日向文世主演的《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》，這次騙到來香港，在戲中以百變形象示人的長澤正美，飾演欺詐師達子Dako。「達子」古靈精怪的打扮，性格大情大聖又多鬼主意，深受觀眾喜歡。 而其實長澤正美自12歲出道以來，一直活躍於演藝界，有過不少經典作品，粉絲直頭見證着她從清純小女孩蛻變成氣質、成熟美的女神。不過，早前都有網民批評她開始出現老態，覺得她的演出不夠突破，不知大家又點睇？

長澤正美、東出昌大、小日向文世這次一起殺到來香港搵食！（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》 劇照）

長澤正美現年32歲，在她12歲那年，她參加日本東寶主辦「第五屆東寶灰姑娘選拔賽」，結果在35,153位參賽者中脫穎而出，成為史上最年輕終極大獎得主。

點撃回顧長澤正美經典作：

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飾演欺詐師達子Dako。「達子」古靈精怪的打扮，鬼主意特別多！（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》 劇照）

曾被網民批評有老態

長澤正美經典角色眾多，大家真的是睇住她成長。雖然早幾年有人開始批評她樣子出現老態，覺得她在演出上停滯不前，甚至指出她主演的劇集收視大不如前。有網民更拿她跟新垣結衣相比，挪諭長澤正美已經過氣。

但在最近的《信用欺詐師JP》劇集和電影中，看到她那百變的形象以及非常放得開的演出，除了得到不少觀眾的歡心，也看到在她身上的朝氣。

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性感、扮醜角、講中文都冇難度！

但相信觀眾其實不難可以看到她繼續努力，還是保持敬事的精神，在2017年她在歌舞劇《cabaret》飾演女主角，殺出一條新血路，走嫵媚性感的路線。為了歌舞劇，鍛鍊歌喉和密集排舞，的確帶給大家不少新鮮感。直至最近在《銀魂》、《信用欺詐師JP》劇集和電影版中，長澤正美無論演氣質美女、扮醜角、有幾瘋狂都絕無問題。

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多次被赧道戀上大叔Lily Franky？

長澤正美年過30，有不少粉絲都為她的感情生活感到擔憂。今年4月就有日本媒體影到長澤正美與緋聞男友現年55歲的Lily Franky密會。其實二人不至一次被拍到私下約會，長澤正美與Lily Franky的戀情經常也有被報道。在2011年，更曾被雜誌踢爆，二人孖住到宮古島三天兩夜去旅行。2016年，曾被報道二人在酒吧密會5個鐘，又指二人態度親暱。

長澤正美與Lily Franky曾多次合作，拍攝《草食男之桃花期》、《海街女孩日記》等，關係非淺，不過雖然事務所否認二人拍拖，但有粉絲就笑指女神似乎非常喜歡成熟的大叔？

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長澤正美不只一次被拍到，與Lily Franky密會，難是女神獨愛大叔？（影片截圖）

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