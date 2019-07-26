麥迪文被陳淨心點錯相？　傳遭指控是美國中情局亂港搞手

政府擬修訂《逃犯條例》造成社會嚴重撕裂，連月來引起多次大型示威及衝突，除了街上抗爭，網絡亦是另一個戰場，繼早前蔣麗芸在社交網站發文，指沙田遊行後在新城市廣場，有外籍男子右手疑似有暗號動作，質疑他是「外國勢力」指揮衝擊，但其實對方只是一名居港KOL後，網上流傳「愛港行動」發言人陳淨心在其微博發文，貼出荷里活巨星麥迪文（Matt Damon）的照片，指他是美國中情局人員。

「愛港行動」發言人陳淨心。（資料圖片）

網上流出陳淨心在微博貼出麥迪文年輕時的劇照，指他是中情局亂港間諜的截圖。（連登日報 - LIHKGDaily）

陳淨心在26日凌晨於微博發文，貼上年輕時的麥迪文照片，寫道：「密探報料，香港反政府暴徒幕後美國中情局搞手被挖出，美國人，名Jason，暫住香港，花了很多人力物力得到這人資料，他負責暴徒軍事訓練和刺殺技巧，很高危！」不過可能陳淨心後來發現情報出錯，立即將帖文刪除。

Jason 真係好叻收集情報同熟悉軍事㗎，喺戲入面。（《叛諜追擊》劇照）

麥迪文曾主演間諜系列電影《叛諜追擊》，他飾演的角色是特工Jason Bourne，隸屬美國中央情報局，除此之外，他是一名語言學家，通曉法語、德語、西班牙語、俄語、義大利語、荷蘭語，Jason亦是一名天主教徒，血型O型。以上情報不需要很多人力物力，識上網或者看過這個系列電影就知道。可能麥迪文真的演過太多間諜角色，太入型入格，所以令人誤會？還是陳淨心眼見香港局勢太緊張，所以提供笑話等大家輕鬆吓？

其實於2017年，英藉記者 Richard Scotford 曾被陳淨心指控是美國中情局人員，更是佔領中環「現場指揮」， 遭陳淨心及其支持者包圍指罵，從未踏足美國的Richard運用英式幽默，笑言自己有幾分似Jason Bourne，或許因此而被當作特工。