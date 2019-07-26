【從前有個荷里活】畢彼特出道型到今日　長髮Skin Head一樣型佬

荷里活巨星男神畢彼特（Brad Pitt）和同級男神里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）以及「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）主演《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）於昨日（25日）香港上映，畢彼特出道28年來更紅遍全球，坐擁不少粉絲，他的經典作品更深入民心，原來有一個造型更似足Marvel的超級英雄！

如果遇上畢彼特這樣的吸血鬼，相信不少人都十分願意俾佢咬。（《吸血迷情》劇照）

1994年《吸血迷情》（Interview with the Vampire）

畢彼特出演《吸血迷情》時已經出道3年，同劇更有無所不能的湯告魯斯（Tom Cruise），兩人一同扮演吸血鬼，着上西式宮廷式西裝的畢彼特有一種特別的韻味，戲中有更騎馬戲，雖然不是白馬但都有滿滿的王子感覺！

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畢彼特成名作《七宗罪》。（《七宗罪》劇照）

1995年《七宗罪》（Seven）

不足一年時間畢彼特出演了《七宗罪》，這可算是他的成名作，扮演一位從外地調過來的警官，心中的正義感推動他去查案，惟性格衝動火爆，夥拍前輩摩根費曼（Morgan Freeman）一同工作。戲中畢彼特深邃的眼神加上沉鬱的表情大大加強他的表演，加上他探長的造型驚為天人，即使受傷在鼻上痴膠布都無礙他的靚仔外貌！

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呢個造型的畢彼特簡直秒殺一眾女粉絲！（《搏擊會》劇照）

1999年《搏擊會》（Fight Club）

畢彼特在《搏擊會》中以百變造型示人，平頭裝都難不到他，而且他更赤裸上身露出勁分明的六嚿腹肌，仲要食埋煙，完美為男士們演示了「男生不壞，女生不愛」的100分造型！

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畢彼特和安祖蓮娜祖莉定情之作《史密夫決戰史密妻》。（劇照）

2005年《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）

《史密夫決戰史密妻》必然是畢彼特的經典之作，更是他和前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的定情之作，兩人因該戲傳出戀情，他更為了安祖蓮娜祖莉跟前妻Jennifer Aniston離婚。

雖然兩人熱戀7年，而安祖蓮娜祖莉更早早為他誕下兒女，不過最終在2014年才結婚，2年後她申請離婚。

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難得一見畢彼特的喬裝造型。（《盜海豪情十三王牌》劇照）

2007年《盜海豪情十三王牌》（Ocean's Thirteen）

跟佐治古尼（George Clooney）一同拍攝《盜海豪情十三王牌》的畢彼特當時已經44歲，不過他卻一點都不顯老，反而有陣佬味，更加顯得他非常吸引。不過戲中一幕他的長髮、戴眼鏡造型再痴上鬍鬚的造型雖然令他看起來似個中年大叔，不過難得地看到他長髮的打扮！

畢彼特首次扮演太空人。（《星際任務》劇照）

2019年《星際任務》（Ad Astra）

畢彼特今年除了有《從前，有個荷里活》之外，更有《星際任務》排隊上映，首次扮演太空人的他需要穿過太陽系去尋找仍可能生還的父親，同時亦要查案般找出同是太空人父親執行任務失敗的原因，箇中或許會有不為人知的陰謀！

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手持斧頭的畢彼特看似跟基斯咸士禾夫很相似！（《地球末日戰》劇照）

2013年《地球末日戰》（World War Z）vs 2011年《雷神奇俠》（Thor）

畢彼特拍攝《地球末日戰》時留及肩長髮，雖然不比《盜海豪情十三王牌》中的長髮長，但這個長髮造型可是維持足整整一套戲，而不是短短一幕戲而已。

另外，畢彼特在戲中有一幕手持斧頭保護自己，不過他的側顏以及長髮造型都跟Marvel電影三大巨頭「雷神」略有相似，可惜的是《地球末日戰》是在2013年才上映，而《雷神奇俠》則早2年上映，不然的話不知道畢彼特會否有機會出演「雷神」一角呢？

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