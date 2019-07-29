【復仇者聯盟4】花絮直撃穿著假肚過程　肥版雷神：從未試過咁熱

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）4月上映後，話題不絕，最近Marvel Studio宣布電影的藍光DVD於下月快將上架，又再次掀起一陣熱潮。 事關有不少絕密刪剪片段、花絮等陸續流出，這次輪到肥版「雷神索爾」，曝光了他在幕後穿起重超過60磅的矽膠「肥肚」的過程，原來基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）更因此而受傷了。

《復仇者聯盟4：終局之戰》的藍光DVD於下月快將上架，近日有多段絕密刪剪片段、花絮等曝光。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》帶給大家很多意想不到的情節，當中最震憾又最得大家歡喜的一定是變肥了的「雷神索爾」。在戲中自從2018年的無限戰爭結束後，世界上一半的人口被消滅，「雷神」就陷入孤獨、絕望、酗酒的生活。因為他責怪自己未能阻止魁隆而深感內疚，結果宅在家暴飲暴食，身材才走晒樣。

肥版「雷神索爾」深得大家喜愛，但原來他曾因為這個矽膠「肥肚」而受傷。（chrishemsworth@Twitter）

Chris因為肥肚子而受傷

從這段最新幕後花絮所見，基斯咸士禾夫接受訪問時提到自己需要穿上60-70磅的矽膠假肚，早前有報告指假體重量達90磅，穿著的過程需要3至4個人幫忙他，才能順利穿上戲服。但能夠演出這個新雷神，他都表示很感覺很解放和非常有趣。

早前，導演羅素兄弟在聖地亞哥動漫展，都透露過因為矽膠假肚過重，Chris拍攝時也意外地令後背受傷，結果他的動作戲份都被迫延期拍攝。

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