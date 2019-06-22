【復仇者聯盟4】羅拔唐尼「愛你3247次」　新數字背後意義勁催淚

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）獲頒MTV影視大獎的「最佳英雄獎」特地錄製一段影片感謝大家的支持，「我愛你3247次」，新數字背後意義超暖心，感動粉絲。

I love you 3000 times.

各位是否還記得這句《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: endgame）的經典台詞呢？羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）先前獲頒MTV影視大獎（2019 MTV Movie & TV Awards）的「最佳英雄獎」，雖無法親自到場領獎，卻特地錄製一段影片感謝大家的支持，並提到該句經典台詞：「應該是我愛你3247次」。

羅拔唐尼於感謝影片中表示，有點訝異自己能得獎，在這11年來能夠飾演鐵甲奇俠是一份榮耀，感謝Marvel、迪士尼、MTV，最後感謝所有人的支持：

可能你們真的愛我3000次，但我對這個數字做調查後有了新的，我愛你3247次。 羅拔唐尼

羅拔唐尼更正：「應該是我愛你3247次」。（Twitter@MTV）

3000、24、7，分別為電影中的經典台詞「我愛你3000次」，與24小時、一週7天，最終演變為「3247」，這數字更代表着，鐵甲奇俠無時無刻都愛着所有支持愛護他的粉絲，如此高智商的回應讓影迷相當感動，高喊「我愛你3247次」的新口號。

Congratulations to @RobertDowneyJr for winning Best Hero at this year's #MTVAwards! 💥 pic.twitter.com/9GUcPeaIeh — MTV (@MTV) 2019年6月18日

重溫羅拔唐尼《復仇者聯盟4：終局之戰》精彩演出▼

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