【復仇者聯盟4】日版藍光碟藏催淚彈　Stan Lee最後客串花絮曝光

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）4月上映前後都備受影迷關注，就算入場看過電影後，不少粉絲都念念不忘。 而在最新《復仇者聯盟4》日本版藍光碟的預告中，就率先讓大家發現部分未公開過的幕後花絮等珍貴片段，當中更有驚喜人物現身。

不少觀眾多次入場看戲後，都耳猶未盡。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》4月上映先後都在全球掀起熱潮，日前更已刷新了全球最高電影票房紀錄。

早前Marvel Studio已公布占過將會在《復仇者聯盟4：終局之戰》的DVD版和藍光碟等版本中，會加入更多豐富的額外內容。

唔夠喉的粉絲，相信一定會入手買光碟版吧！（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

鐵甲奇俠竟然幫火箭浣熊...

近日，在日本版《復仇者聯盟4》的藍光碟的預告片段中，就率先看到更多從未曝光的畫面，當中包括在綠幕拍攝時的實況、特別收錄片段、導演與演員們的訪問，製作幕後花絮以及NG片段等。

在未公開畫面中最搞笑的莫過於看到鐵甲奇俠竟然在片段中，幫火箭浣熊剃毛；最珍貴的片段，一定要數Stan Lee的現身，他表示自己「是一個很幸運的人」，「非常享受」，更在工作人員手上接過自己的名牌，相信這些片段都是早前拍攝MCU電影時的片段。額外內容都尚算豐富，相信忠實的粉絲們又要再幫襯Marvel了。

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