【從前，有個荷里活】里安納度走樣自拍瘋傳　驚現重量級雙下巴

新戲《從前，有個荷里活》是昆頓塔倫天奴第九部作品，由兩大男主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和畢彼特（Brad Pitt）以及「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）主演，卡士相當強大，已夠令影迷期待。 里安納度近日與畢彼特等演員四出宣傳，卻因為拍了一張「死亡自拍」，而令他紅遍社交平台，網民紛紛慨嘆歲月真殘酷。

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）以及「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）為新戲《從前，有個荷里活》宣傳。（GettyImages）

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現年44歲的影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），年輕時曾經獲封為「全球最帥美男子」，當年憑《鐵達尼號》在全球爆紅，知名度急升，而他一副俊俏的樣子，也迷倒了無數男女。多年來拍過不少作品，終於，在2015年，里安納度狄卡比奧憑《復仇勇者》的演出，拿下了奧斯卡金像獎的最佳男主角獎。

點撃重溫里安納度的帥氣模樣：

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死亡自拍暴露歲月的痕跡

昔日的男神邁入中年，里安納度近年不時被指走樣，身材發福，衣著也不修邊幅，影迷已開始被他放縱自我的身形給嚇倒。

近日，他跟畢彼特四出為新戲《從前，有個荷里活》宣傳，里安納度出席活動時，隨手拿起手機與影迷合照和自拍，想不到這個「死亡角度」，低炒相片竟在網上瘋傳。

里安納度出席活動四出宣傳新戲，獲不少影迷要求合照。（GettyImages）

重量級雙下巴嚇倒影迷

穿著一身西裝和梳起油頭的里安納度戴着墨鏡現身，但非常不幸地，他卻從上往上自拍，讓本來發福的臉型暴露於人前，再附送一個重量級雙下巴。不少網民看到照片後都大為震驚，直指這是一張大叔自拍嗎？質疑里安納度到底對自己的形象有多放縱？有粉絲更概嘆歲月不留人，里安納度臉上有很多老氣的痕跡。

將從前的相片拿來對比，不少人都表示太想念從前那位美男子，現在對比起來，真不敢相信面對的男士就是里安納度，又話以為他是積尼高遜（Jack Nicholson）。雖然這張自拍嚇倒了不少網民，但也有粉絲力挺里安納度，很喜歡他這種不在乎形象、很隨性的態度。