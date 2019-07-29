【從前，有個荷里活】《華爾街狼人》一脫成名　瑪歌羅比全裸晒冷

近日上映的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time ... in Hollywood）票房報捷，除了兩大男主角里安納度狄卡比奧及畢彼特備受矚目外，飾演已故女星莎朗蒂（Sharon Tate）的瑪歌羅比（Margot Robbie）雖然戲份不多，但相當搶鏡。 講起瑪歌羅比，大家一定記得她是又型又靚的「小丑女」Harley Quinn，但令她成名就要數5年前的《華爾街狼人》，金髮美女一脫成名，但往後沒有賣肉求榮，用演技去證明自己並非花瓶。

瑪歌羅比在《從前，有個荷里活》飾演莎朗蒂，戲份不多但相當搶鏡。（電影劇照）

現年29歲的瑪歌羅比於澳洲昆士蘭出生，高中未畢業已決心要成為演員，2007年接拍澳洲電影《ICU》及《Vigilante》正式入行。在澳洲發展幾年及大學畢業後，已累積了一定名氣的瑪歌羅比，轉戰荷里活接拍《回到最愛的一天》（About Time），接下來的《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）就令她發光發熱。

瑪歌羅比深知機會得來不易，因此為《華爾街狼人》試鏡時已豁出去。（電影截圖）

重溫瑪歌羅比在《華爾街狼人》的精彩演出

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戲中瑪歌羅比飾演里安納度狄卡比奧的太太，戲份不多但每一次出場都相當亮眼，其金髮尤物造型固然吸引，跟里安納度的情慾場面亦去得夠盡，全裸演出舉手投足都有戲味。據導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）憶述，瑪歌羅比能夠揮低一眾女星奪得這個角色，全靠摑了里安納度一巴。原來當日試鏡時，劇本安排瑪歌羅比與里安納度對罵，最後男方霸氣地叫女方錫他一啖，但瑪歌羅比沒有跟劇本走，反而狠狠摑了對方一巴，並大叫：「死X開啦你！」，結果就試鏡成功。

要超越瑪歌羅比版本的「小丑女」，幾乎係冇可能。（電影截圖）

重溫經典小丑女

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瑪歌羅比深知自己外型出色，但她其實不甘於當「花瓶」，曾於訪問講過，最討厭被人封為「肉彈」，而《華爾街狼人》之後，可見她積極擴闊戲路，《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）令她成為深入民心的「小丑女」；《蘇格蘭女王：爭名奪后》（Mary Queen of Scots）飾演英國女王伊莉沙伯一世大獲好評；《冰之驕女》（I, Tonya）扮演花式滑冰選手Tonya Harding更為她帶來首個奧斯卡影后提名。

重溫其他瑪歌羅比精彩演出

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除了幕前挑戰外，瑪歌羅比亦積極發展幕後事業，2014年她跟任職副導演的丈夫Tom Ackerley及友人，成立影視製作公司「LuckyChap Entertainment」，她在《冰之驕女》及明年上映的小丑女外傳電影《Birds of Prey》兼任監製，足證她決心在影壇大展舉腳。

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