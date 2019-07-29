差利卓別靈素顏原來咁靚仔　鐵甲奇俠都演過佢

一代笑匠差利卓別靈（Charles Chaplin）是電影史上最偉大的人物之一，其精湛演技及獨特造型，至今仍叫人津津樂道，亦是不少喜劇演員的參考。 圓頂禮帽配上煙燻妝及鬍子，差利卓別靈的滑稽形象早已成為流行文化Icon，但卸下妝容及造型的他，原來是一位眉清目秀的美男子。

差利的獨特形象成為流行文化Icon。（電影劇照）

19世末出生的差利卓別靈，入行逾70年，畢生經典作品數之不盡，稱得上是荷里活首批大明星，影響遍及全世界。差利打造的獨特形象，成為日後喜劇演員爭相模仿的材料，雖然已離世40年，但新一代都認識這一位電影Icon。最近有網民翻舊相，發現卸妝後的差利原來是一位美男子，濃眉大眼配上挺拔鼻子，就算化上誇張妝容也不核突，全因底子夠好。

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差利一生亦如電影般傳奇，當年年僅4歲的他，因母親失聲而要代母登台，成為了日後當上演員的契機。後因母親患上精神病而要住院，差利被送到孤兒院，獨立後靠做散工自力更生，直至1912年前往美國發展，成為鼎鼎大名的演員。成名後的差利，將母親接到美國同住，直至她在1928年離世。

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世界各地模仿過差利的藝人多不勝數，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）亦是其中一位，他在1992年上映的《卓別靈傳》扮演這位喜劇泰斗，大受好評並獲得唯一一次奧斯卡影帝提名。