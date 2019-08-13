【01放映會】《小Q》觀後街訪　大部分觀眾由呢幕開始已經淚崩

電影《小Q》，於8月15日香港率先上畫。電影改編自小說《再見了！可魯》，15年前的日本電影《導盲犬小Q》已掀起一片熱潮，換來大批觀眾淚水。15年後，有香港版電影《小Q》，由任達華、梁詠琪、羅仲謙主演，早前《香港01》率先舉行放映會，吸引大批讀者到來欣賞，散場時更進行街訪，發覺大多觀眾都被戲中情節所觸動，而且由呢幕開始已經收唔到掣。

電影講述任達華快將失明，要開始適應用導盲犬，而且由起初的偏見發展成互信。（《小Q》劇照）

放低導盲鞍便非常活躍

在電影放映前，《香港01》邀請到主角梁詠琪及導演羅永昌前來分享拍攝心得，其中羅永昌經過資料搜集後，深深明白到導盲犬不單是工作犬這麼簡單︰「牠真的可以保護到主人，已變成主人的另一雙眼睛。」令羅永昌最難忘是當牠戴上導盲鞍後，便很安靜很認真地工作，但只要除下，牠倒會非常活躍貪玩，跟普通狗隻沒分別。

梁詠琪跟導演羅永昌都有出席01放映會。（葉志明 攝）

梁詠琪︰「能夠演是一種緣份」

至於女主角梁詠琪，她憶起當年日本電影版《導盲犬小Q》來港上畫時，自己正正擔任配音。「10數年後有機會演香港版，覺得是一種緣份，拍這套戲又親身接觸到導盲犬，知道要遵守某些規矩，我發現大家對牠們的認知不足夠，例如牠們的工作性質，以及在路上遇到牠們時如何看待，透過電影宣傳反而想有更多機會去宣傳導盲犬的工作，這是更加重要。」

放映會有導盲犬出席，全程乖乖地安坐。(葉志明 攝)

開場不久觀眾已強忍淚水

看過日本版電影《導盲犬小Q》，就知「小Q」是一顆催淚彈，令人不禁落淚。而在映後街訪，不少觀眾都表示有多幕都感到相當催淚，尤其去到任達華要去美國醫病，跟小Q分離一幕，小Q不捨一路跑往追車，畫面令人痛心。而其他催淚位包括跟小主人分開，以及最後患病要退役，都是感人位。