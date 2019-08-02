52歲妮歌潔曼、茱莉亞羅拔絲同病相憐？兩大影后同傳綁唔實老公

曾經合作拍戲被傳不和的兩位荷李活影后級人馬妮歌潔曼（Nicole Kidman）與茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），近來先後被八卦雜誌以封面報導被指婚變：妮歌遭批評老是擔心老公Keith Urban搭上年輕正妹，打Botox上癮打到面腫；茱姐則被形容因為老公Danny Moder對比她小10歲的女星着迷，心情勁差引致暴瘦體重跌到得返43公斤。

兩位同於1967年出生、都年過半百的影后，近日在八卦雜誌上的共通點就是「都怕老公被年輕正妹勾走」。「Life & Style」雜誌指妮歌同老公Keith帶埋兩個女飛返女方澳洲老家度假，點知老公未夠一星期就急急腳返美國，令妮歌超不滿他寧願「拋妻棄女」，都要急住返去同班音樂界嘅後生玩埋一齊，而且嚴防老公畀後生靚女埋身，危機意識相當強烈。妮歌仲趁老公前腳一走即刻喪打Botox，想留住歲月的腳步，反而令面部極唔自然。

另一邊廂，又有網站澄清，妮歌老公一早就被安排在音樂節閉幕時登台，為了工作才提早結束假期，並非因為頂唔順妮歌。

事實上妮歌與老公經常恩愛同框，曝光率超高▼

+ 3 + 2

茱姐的老公Danny Moder是攝影師，兩人最早結緣是在2001年合作拍攝《危險情人》（The Mexican）時，讓她此後對老公與年輕貌美女星共事充滿警戒心，偏偏他最近又有新片在加拿大拍攝。「NW」指Danny同比茱姐細10歲的加拿大美豔女星Katheryn Winnick行得勁埋，令她經常疑神疑鬼，搞到老公不勝其煩，對婚姻的未來不樂觀，希望她別再無理取鬧。

不過，茱姐早排於社群網站上Po出夫妻合照圖文，對17年的婚姻感到驕傲滿足，顯然彼此之間的情感連繫並不是八卦雜誌唱衰就破壞到。

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