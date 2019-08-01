【從前，有個荷里活】導演孖老婆甜蜜現身　瑪歌中門大開險走光

昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的新戲《從前，有個荷里活》，由兩大男主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和畢彼特（Brad Pitt）以及「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）主演。 日前，電影在英國倫敦舉行首映，當中最搶眼的莫過於瑪歌羅比，一身橙啡色大低V禮服，大風少少都差點走光，性感爆燈！此外，現場亦星光熠熠，里安納度相當受影迷歡迎，任影唔嬲，不過以下這位女演員就似乎造型出事，打扮相當驚嚇！

由瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演的莎朗蒂（Sharon Tate），當年遭遇不堪，被曼森家族（Manson Family）其中四名成員殘忍殺害。（《從前，有個荷里活》劇照）

相隔4年，導演昆頓塔倫天奴為影迷帶來《從前，有個荷里活》，單睇電影的卡士已夠大家期待。日前一眾演員現身英國倫敦首映，男神畢彼特（Brad Pitt）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和瑪歌羅比（Margot Robbie）絕對是鎂光燈的焦點。打扮非常性感優雅的瑪歌羅比，站在荷里活兩大男神身邊，氣勢十足！



雖然瑪歌羅比這次在《從前，有個荷里活》並不是有太多戲份，但一出場就相當搶眼。其實瑪歌五官標緻，身材線條不錯，過往也有過不少性感演出，例如最令觀眾深刻的，可算是在《華爾街狼人》中一脫成名，當時她跟里安納度也有不少對手戲。

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莎朗蒂當年一屍兩命 身中16刀死亡

由瑪歌羅比飾演的莎朗蒂（Sharon Tate）其實是根據真人真事改編，當年事業如日中天的她，突然遭曼森家族（Manson Family）其中四名成員殘忍殺害，他們闖入莎朗蒂在洛杉磯的家中，將懷孕8個半月的莎朗蒂以及她的三個朋友一同殘忍殺害。莎朗蒂連同胎兒身中16刀而死亡。她的丈夫是著名導演羅曼波蘭斯基（Roman Polanski），碰巧在倫敦工作而逃過一劫，事件震驚整個荷里活。

瑪歌超性感 大風吹差點走光

在戲中飾演已故美國女星Sharon Tate的瑪歌羅比，近日為新戲宣傳時，打扮和衣著方面都盡量想帶給大家一種輕盈的感覺，因為她在訪問中提到想貫徹Sharon Tate當年在大銀幕的形象。

瑪歌這次以一身橙啡色長紗裙現身，Deep V開到落腰間，加上天公做美，一陣風吹來，女神完全是仙氣十足。不過，就正正因為這陣風吹來，讓胸前大Deep V的瑪歌差點走光，工作人員都要即刻為她整理。

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Lottie Moss大騷性感豐滿身材

導演昆頓塔倫天奴與有份參演「Daniella Pick」的老婆甜蜜現身，另外，兩位男主角畢彼特（Brad Pitt）和里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）一身筆直西裝現身，也是型到世界盡頭。

而英國超模Kate Moss的妹妹Lottie Moss，就穿上黑色tube top裙，裙擺很長，前面是迷你短裙大騷長腿，再加上大露背，完美展現高佻又豐滿的身材。不過，Lena Dunham就似乎造型出事，打扮嚇人。

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