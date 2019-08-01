甄子丹女兒Jasmine身高175cm上時裝雜誌曬長腿　「我為她感驕傲」

「宇宙最強」甄子丹近日有喜訊公布，這次不是關於他又接拍了哪部動作猛片，而是關於他的15歲女兒甄濟如（Jasmine）登上了雜誌《Vogue》台灣版。 甄子丹在Instagram跟粉絲分享女兒的靚相，相信這位廿四孝爸爸真的為女女感到很自豪。而看過新一輯相片後，有網民就大讚Jasmine有氣質，更笑言很想認甄子丹做外父。

甄子丹一家經常曬出溫馨家庭照，日前就為爸爸子丹慶祝生日。（donnieyenofficial/IG相片）

甄濟如15歲身高已經超過175cm

現年56歲的甄子丹是「宇宙最強」的武打明星，一身健碩的身材以及凍齡的外貌，認真保養得宜，完全看不出歲月的痕跡。

甄子丹於2003年與汪詩詩結婚，翌年誕下女兒甄濟如（Jasmine）。多年來一家人都非常溫馨，不時曬出家庭照。近年，女兒愈大愈靚女，亭亭玉立，15歲身高已經超過175cm，難怪擁有一雙長腿。每次出席活動都非常搶鏡，絕對是其中一個最強星二代。

爸爸甄子丹為女兒能登上時尚雜誌而感到很高興，大讚女兒成為了年輕淑女。（donnieyenofficial/IG相片）

甄子丹：支持女兒將來的任何發展

早前甄子丹一家出席汪詩詩的表妹湛琪清（Jessica）的婚禮時，被問到有意讓女兒Jasmine當model嗎？當時媽媽汪詩詩都話，「好多時都會有雜誌問我哋Jasmine有冇興趣影下相？」我們都會問問女兒的意願，如果為興趣影下也沒所謂，不過將來她有甚麼打算，我們都會支持她。當時子丹也表示，女兒做甚麼都支持，有時影下靚相，也算是留下一些回憶作為留念，當然她年紀還小，也是先以讀書為主。

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網民：好想認甄子丹做外父

這次Jasmine登上時尚雜誌《Vogue》，做爸爸的就非常開心，在IG上貼文：「我的寶貝女兒登上《Vogue》 了，從你眼睛內散發的光芒可見，你已經長大成為一位年輕美麗的淑女。」完全感受到子丹有多開心。而從Jasmine貼出這次為雜誌拍的相片，以及平時在IG post出的生活照可見，Jasmine可說是遺傳了父母優良的基因，皮膚輪廓都很像媽媽，神情也有點爸爸的影子，難怪網民看到Jasmine的近照，都笑言要爭相叫子丹做外父！

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