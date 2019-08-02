【狂野時速：雙雄聯盟】盤點五大彩蛋角色　終極大佬竟然係佢？

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近日上映的《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw），由兩大動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）及積遜史特咸（Jason Statham）主演，講亦分別來自美國及英國的超級特工，化干戈為玉帛聯手對付危害人類安全的大壞蛋。

除了一眾主演外，戲中仲有幾位驚喜登場的人物，大家入場睇戲時記得落足眼力留意！

＊＊＊以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀＊＊＊

除了積遜史特咸、狄維莊遜及女主角Vanessa Kirby外，電影仲有一堆驚喜串星現身。（電影劇照）

《狂野時速：雙雄聯盟》由《死侍2》（Deadpool 2）導演David Leitch執導，他將《死侍2》的好幾位演員都帶到電影中客串，另外仲有呢位諧星驚喜現身，大家留意到幾多位？

點撃下圖睇晒咁多個驚喜客串角色

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如果奇洛真係加盟就好啦！（電影劇照）

重磅人物加盟

最後仲有一個更轟動的消息，戲中反派艾迪斯艾巴效力的上級，全程只聞其聲不見其人，結局時仲話會再次出現，有指《狂野時速：雙雄聯盟》開拍續集的話，將會找來奇洛李維斯（Keanu Reeves）扮演這個角色。導演David Leitch是首集《殺神John Wick》的監製兼隱藏導演，跟奇洛交情甚篤，之前仲傳過導演找他拍下一條片尾彩蛋，不過最終被刪走，假若成事的話，確係未出發，先興奮！

David Leitch有份執導《殺神John Wick》，與奇洛交情不錯。（Getty Images）

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