【狂野時速：雙雄聯盟】盤點五大彩蛋角色　終極大佬竟然係佢？

近日上映的《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw），由兩大動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）及積遜史特咸（Jason Statham）主演，講亦分別來自美國及英國的超級特工，化干戈為玉帛聯手對付危害人類安全的大壞蛋。

除了一眾主演外，戲中仲有幾位驚喜登場的人物，大家入場睇戲時記得落足眼力留意！