【從前，有個荷里活】電影埋沒絕色「曼森妹」　養眼度高過小丑女

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的荷里活電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）絕對是近期最受矚目、演員陣容最強的新片，除了有里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和畢彼特（Brad Pitt）兩大男神坐鎮，更有「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演當年被「曼森家族」（Manson Family）殘殺的女星莎朗蒂（Sharon Tate），所以吸引大量觀眾爭相入場一睹偶像在銀幕上的風采。

不少觀眾入場睇《從前，有個荷里活》是因為「小丑女」瑪歌羅比做女主角。（《從前，有個荷里活》劇照）

不過，有部份觀眾觀賞完電影後感到非常失望，原因並非故事結構太散亂、主線不明顯，而是瑪歌羅比在戲中最性感的演出只是露腳板底，與她在《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street、2013）的激情演出相差甚遠。除此之外，也不少電影迷投訴電影埋沒了戲中另一美女──Sydney Sweeney。

知不知哪一位「曼森妹」才是Sydney Sweeney？答案是右二那位！（Instagram/@sydney_sweeney）

Sydney Sweeney在《從前，有個荷里活》中戲份極少，比起同樣是「曼森家族」成員、與畢彼特有大量對手戲的Margaret Qualley，絕對稱得不上吸睛度高。不過，她在網上的人氣卻是一眾「曼森妹」之冠，單計Instagram便已經有50多萬Follower。

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其實Sydney很早已經入行，1997年出世的她在12歲時已經投身演藝事業，除了有份演Hulu神劇《侍女》（The Handmaid’s Tale）和Netflix劇集《乜都正垃圾》（Everything Suck!），她更在HBO大熱作《高校十八禁》（Euphoria）中擔任主要角色Cassie，與《蜘蛛俠》系列「MJ」Zendaya合作。