【從前有個荷里活】電影醜化李小龍　女兒極不滿：像個自負的傻瓜

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）及瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）叫好叫座，電影在北美上映首周錄得超過4,570萬美元票房收入，為導演創下最高首周票房紀錄。 可是，近日李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）不滿電影醜化其父，直言電影讓她的父親變成一位「自負的傻瓜」（arrogant asshole）。

《從前，有個荷里活》星級陣容，有里安納度狄卡比奧及畢彼特加持。（《從前，有個荷里活》劇照）

《從前，有個荷里活》借用了不少真實人物，當中包括由瑪歌羅比飾演的莎朗蒂（Sharon Tate）、飾演Charles Manson的Damon Herriman及飾演李小龍的Mike Moh等。雖然電影中有李小龍的出現，然而其女兒李香凝曾向外國傳媒《Deadline》表示塔倫天奴從沒有就電影聯絡過她，當時她已相當不滿。沒料到，她看完電影後更加憤怒，直言電影醜化其父親，讓她看後感到「沮喪」及「非常不舒服」。

瑪歌羅比飾演的莎朗蒂是真實人物。（《從前，有個荷里活》劇照）

電影中有關李小龍的爭議場景，是由Mike Moh飾演的李小龍，與畢彼特飾演的替身演員Cliff Booth進行對打，最終Cliff Booth完勝李小龍。李香凝在接受外國傳媒《The Wrap》訪問時指出︰「當觀眾看到這幕時，我聽到他們在嘲笑我父親，這讓我感到很不舒服。」她炮轟電影對其亡父的失實描繪︰「李小龍在生前常常遇到挑釁，但他卻總會避免這種不必要的衝突」，她對電影醜化其亡父形象感到非常難過及不滿。

就是這一幕，引起李小龍女兒李香凝不滿。（《從前，有個荷里活》劇照）

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她續指出︰「電影把父親寫成一個傲慢的自大狂是讓人沮喪，因為事實上，作為60年代生活在荷里活的亞裔美國人，他必須比Rick Dalton（里安納度狄卡比奧 飾演）及Cliff Booth（畢彼特 飾演）兩個虛構的白人電影角色更加努力，才能達致成功。」她表示雖然理解導演背後的創作理念。「我知道他們的角色是反英雄，有點像對那時發生事情的憤怒幻想。他們希望呈現當時荷里活種族歧視及欠缺包容的時期。」但她坦言沒必要讓其父親再次承受此不公平：「我知道他們想讓畢彼特這個狠角能夠擊敗李小龍，但他們無必要再次讓他活著時，再次經歷這個白人荷里活的世界。」

女兒李香凝指聽到觀眾在嘲笑其亡父。（Getty Images）

雖然李香凝直斥電影描繪李小龍的手法，但她卻對飾演李小龍的Mike Moh讚不絕口，指他懂得抓著李小龍的特點，直言他連說話語氣都學足。