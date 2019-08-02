【從前有個荷里活】畢彼特狗狗超搶鏡　處女作即獲康城金棕櫚大獎

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）擁有星級陣容，當中包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和阿爾柏仙奴（Al Pacino）兩位奧斯卡影帝及金球獎最佳男配角得主畢彼特（Brad Pitt）、再加上在《冰之驕女》（I, Tonya）飾演Tonya Harding而獲得多項獎項提名的瑪歌羅比（Margot Robbie）。然而，電影自五月上映而來，最受曯目的竟非一眾星級演員，而是這隻只有3歲的比特犬Sayuri。究竟牠有幾威水，可以搶走眾星的風采？

擁有里安納度狄卡比奧及畢彼特兩位型男的《從前，有個荷里活》，但焦點竟落在狗狗Brandy身上。（《從前，有個荷里活》劇照）

噬走入侵者

在《從前，有個荷里活》中，由畢彼特飾演的Cliff Booth，是Rick Dalton的特技替身演員兼好友。除此之外，他還養了一隻名為Brandy的比特犬。當中最為觀眾印象深刻，相信是Brandy在最後關頭，協助Cliff Booth擊退入侵者。除此之外，大部份有Brandy的場景，牠都只會乖乖地靜候Cliff Booth開罐頭給牠吃。可是，Cliff Booth對Brandy的照顧非常隨便，戲中可見，用來盛狗糧的器皿相當污糟。然而Brandy絕無怨言，當有食物吃時，牠還會等到Cliff Booth發出指令後才慢慢開餐。難怪這麼可愛兼又打得的Brandy會輕鬆成為觀眾的最愛。

3歲的比特犬Sayuri在《從前，有個荷里活》飾演Brandy。（《從前，有個荷里活》劇照）

與畢彼特大量親吻鏡頭

在《從前，有個荷里活》中飾演狗狗Brandy的Sayuri，她是一隻來自Delaware Red Pit Bulls，只有3歲的比特犬。今次是她首次拍戲，但就可以在戲中親吻到萬人迷畢彼特，還要不只一次，真是令一眾女粉絲非常妒忌。《The Delaware News Journal》上星期報道︰「Sayuri將在周四上映，由塔倫天奴執導的《從前，有個荷里活》中登場，戲中她與畢彼特有大量的親吻鏡頭。這部電影擁有一個星光熠熠的演員陣容，包括里安納度狄卡比奧及瑪歌羅比。而Sayuri將飾演畢彼特的狗狗Brandy。」

Sayuri來自Delaware Red Pit Bulls，由Monique及Matt Klosowski共同飼養。（USA Today 影片擷圖）

狗主Monique及Matt Klosowski指出︰「如果畢彼特想要這隻狗，Sayuri就是他的，我很樂意把Sayuri送給他。」雖然拍攝後他們最終都要分隔兩地，但最後畢彼特也有親自到Delaware探望她。至於導演當如何選中Sayuri呢？據Matt Klosowski表示，他們去年春季收到「Cold Call」，指需要為電影提供找狗狗，二人一度起疑心，直到狗隻訓練員到場才知道是真的。由於劇組當時沒有告訴兩人，狗狗會用在哪部電影，故夫婦二人均認為只會是一部小規模的電影。然而，當他們聽到訓練員提到將參與製作的「Quentin」（昆頓）之後，他們才意識到時大製作。而這也是Delaware Red Pit Bulls開業15年來，首次派出狗狗拍電影。最後劇組選了Sayuri飾演Brandy，還在Delaware Red Pit Bulls找了兩隻替身Cerberus及Siren，認真威風。

畢彼特同Sayuri感情非常深厚。（Sony Pictures Facebook 擷圖）

+ 6 + 5 + 4

Sayuri除了可以親吻到畢彼特外，她還擁有其角色電影海報。這還未算特別，最厲害是電影在五月康城影展首映後，Sayuri比同劇演員還要早獲獎項，獲康城頒發Palm Dog Award（金棕櫚狗狗獎），當時Sayuri沒有出席，由導演塔倫天奴接過獎項。Palm Dog Award在2001年成立。