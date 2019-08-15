【小婦人】茜爾莎羅倫跳出既定框架　爭取獨立自主但要放棄愛情？

經典文學作品《小婦人》（Little Women）改編拍成電影，由人氣女演員愛瑪屈臣（Emma Waston）、「金球影后」茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、《馬克白夫人的誘惑》科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「金像影后」梅麗史翠普（Meryl Streep）和《以你的名字呼喚我》添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）等人合力演出，講述女性不應該只接受世人賦予的既定形象，就如戲中小說編輯所說︰「如果主角是個女生，記得結局一定要讓她嫁出去」。

愛瑪屈臣接演《小婦人》後令粉絲相當期待。（《小婦人》劇照）

由莎愛絲露娜扮演的祖瑪奇（Jo March）是個有自己思想的女作家，她受夠了一切，哭訴：「女人有想法、靈魂，不止由情緒主宰，她們有遠見、才華，不止空有美貌，我受夠了別人說女人只用來談情說愛，我真的受夠了！」希望成為一名靠自己創出一片天地且獨立自主，不受框架限制的女性。

莎愛絲露娜今次扮演一名獨立自主的女性。（《小婦人》劇照）

不過由梅麗史翠普扮演的瑪奇姨姨（Aunt March）提點她：「沒有人可以靠自己闖出一片天，特別是女人。」更忠告她一定要嫁一個有錢人，所以莎愛絲露娜跟平凡小子泰迪（由添麥菲查洛美飾演）的一段情有很多障礙，不過他並沒有因此而退縮，反而加強追求攻勢，他：「認識你以後，我就深深地愛上了你，難以自拔，我們結婚不會場災難，我會對你很好的！」不過不甘於結婚的茜爾莎羅倫還是強烈地拒絕了他，至於《不得鳥小姐》後再度合作的兩人又會刷出怎樣的火花，結局相當令人期待！

莎愛絲露娜和添麥菲查洛美繼《不得鳥小姐》後再度合作。（《小婦人》劇照）

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