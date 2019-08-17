洛基竟然係雕神？湯赫度斯頓放狗意外「現形」　網民睇到O哂嘴

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英國男星湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）在Marvel電影宇宙《雷神奇俠》（Thor）中飾演雷神的弟弟「洛基」而走紅。已經是萬千少女男神的他，私下卻相當沒有架子，常常輕便衣着就上街遛狗。不過一組最新的街拍照，讓所有粉絲都嗨了！

湯赫度斯頓憑「洛基」一角走紅。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

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湯赫度斯頓最新街拍照曝光，他依舊穿着招牌的黑衣黑褲，手上牽着愛犬。不過更吸引網友目光的，是他下半身「腫」了一大包，立刻引起粉絲尖叫和討論，更有人開玩笑說：「確定他遛的狗嗎？」、「是不是有一隻蜜袋鼯藏在褲子裡？」

不管亮點是什麼，能夠親眼見到男神上街，就是一件非常幸運的事情。事實上，湯赫度斯頓曾說過：「當人民看到我的時候，常常我訝異我這麼平凡。」先前也有Twitter網友貼出兩張在地鐵上的照片，向眾人求助道：「有人可以告訴我，這是不是湯赫度斯頓嗎？」由於當時湯赫度斯頓穿着招牌的黑色T恤和長褲，讓不少粉絲笑說：「看到這身裝扮，是他沒錯！」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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