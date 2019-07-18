【Face App】美國隊長鐵甲奇俠變晒銀髮都有型　有位英雄一直冇變

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繼「10 years challenge」後今日又有一個challenge俾大家玩喇！不少明星都在個人Instagram上傳一張變老照片，其實都是由「Face App」的Apps整出來，而且效果非常逼真，仲有得變老之後再變老添㗎！觀眾們不防都下載「Face App」一齊玩玩！

不少外國明星都有自己用「Face App」整完變老相後，再上傳到個人Instagram，當中包括《沙贊！神力集結》（Shazam!）的薩克利列維（Zachary Levi）和謝拉力圖，薩克利列維更寫下「我像湯漢斯嗎？」

謝拉力圖同樣自己大玩變老相。（謝拉力圖IG圖片）

而謝拉力圖亦同樣有心，揀選了自己今年參加 Met Gala 時尚奧斯卡的照片來變老，除了將自己的樣子變老之餘，更將自己手上的頭同樣變老，認真用心！

另外「Face App」一出，引起不少粉絲爭相玩，即時幫一眾心愛的明星自製變老相，當然少不了一眾「復仇者聯盟」的超級英雄！

扮演涅布拉（Nebula）的Karen Gillan都有上傳變老相！（Karen Gillan IG圖片）

即點擊看更多超級英雄變老相：

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