奧斯卡提名短片殺人犯本尊將獲釋　每次放監都換新身份再犯案

入圍本年度奧斯卡最佳短片的《Detainment》，講述1993年兩名英國10歲男童殘殺兩歲幼童James Bulger一案，兇手Robert Thompson及Jon Venables因未成年，監禁 8年後已獲釋，並改名換姓投入社會。 可是，Jon Venables多年來獸性未改，過去兩度犯下管有兒童色情物品罪，去年1月三度入獄，近日有消息指他短期內將出獄，並再度換上新身份生活，引起廣泛爭議。

Robert Thompson及Jon Venables犯案時年僅10歲。（Getty Images）

1993年2月12日，快將滿3歲的James Bulger，在英國西北部默西塞德郡布特爾市的一家百貨公司內，被當時年僅10歲的Robert Thompson及Jon Venables誘拐並虐打至死，兇手將死者的屍首放在火車軌上，讓火車輾過斷開兩截，自製一場意外死亡，天網灰灰，疏而不漏，警方最後將兇手繩之於法，兩人由於未成年被判監15年，成為英國史上最年輕殺人犯。

閉路電視拍得James Bulger被兩名兇手帶走。（Getty Images）

由於Robert Thompson及Jon Venables犯案時未成年而受到保護，獲釋後改名換姓過新生活，可是Jon Venables自2001年出獄後，曾涉嫌犯下打鬥及藏毒，2010年他更被發現藏有兒童色情物品而被判入獄兩年，刑滿後又再換上新身份投入社會。至去年Jon Venables二度因藏有兒童色情物品而再次被判監，近日有消息指他將於短期內獲釋。

James Bulger父親受訪指不應再讓Jon Venables出獄。（影片截圖）

英國市民一直以來都質疑政府保護Jon Venables的做法，眼見他多次犯罪入獄，但仍可不停換身份過生活，對社會構成危險，死者James Bulger父親Ralph Bulger近日接受媒體訪問時直言，這位危險人物或再次殺人：「他是一個危險的、剝削性的虐待兒童人物及殺人犯，我害怕他會再次出手去傷害像James一樣的孩子」。

《Detainment》被批評為兩名兇手洗白。（影片截圖）

Ralph Bulger曾要求假釋委員會拒絕Jon Venables提早獲釋，認為他對所有兒童是永久威脅：「新一代的年輕父母對Jon Venables在26年前殺害James一事毫不知情，他們須知道這隻怪物有一日或會成為他們的鄰居。」

更多劇照

+ 7 + 6 + 5

《Detainment》內容以警方盤問兩名兇手的過程為主，死者家人與大批觀眾批評這部短片為兇手洗白，而導演Vincent Lambe認為外間應去理解兩人的犯案動機，背後或有不為人知的原因令他們犯下彌天大罪，思考未來如何防範同類悲劇再次發生。