【深海異獸】姬絲汀史釗活剷平頭做打女　海底怪物預告中蠱惑現身

《吸血新世紀》知名女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）繼《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）後，又再有另一套主演的電影《深海異獸》（Underwater）即將登場，自她公開自己是雙性戀後，多以中性形象示，接拍的電影也以短髮示人，在《深海異獸》中更剷埋平頭，攬盡男女粉絲！

姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）近年轉型做打女！（《深海異獸》影片截圖）

昨日（19日）官方公開了《深海異獸》的首條預告片，故事講述一班深海研究員潛入深海七英里的未知地帶，在深海之中突然受到地震強襲，加上更有未知的神秘怪獸襲擊，遇上雙雙來襲，他們又能如何通過毀壞的潛水艦返回安全的陸上呢？

雖然鏡頭很快閃過，但姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）照到有死屍時都嚇一嚇。（《深海異獸》影片截圖）

在預告片中有2個嚇位，首先未知的神秘怪獸不時都會出現，更會將一眾研究員扯進海底；而當姬絲汀史釗活在密閉空間爬行時，突然用電筒照到一條死屍，相信是被怪獸襲擊而亡，怪獸更會在姬絲汀史釗活的身後突然出現！雖然預告漆黑一片，所有驚嚇位都係靠聲音營造，但原來預告有個出奇位，其中一幕只要通過後期推光，就能清楚看到怪獸樣貌！

神秘怪獸神出鬼沒。（《深海異獸》影片截圖）

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《深海異獸》更有《黑天鵝》法國男星雲遜卡素（Vincent Cassel）、John Gallagher Jr. 和 Jessica Henwick 等人參與演出，將於在 2020 年 1 月 10日香港上映。

《深海異獸》最新預告