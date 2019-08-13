姬絲汀史釗活最憎《吸血新世紀》？　撇甩零演技污名連李安都讚好

近日《Vanity Fair》雜誌專訪到了姬絲汀史釗活（Kristen Stewart），她大方的分享了從演出《吸血新世紀》（Twilight）後，自己所面臨到的壓力以及挫敗。畢竟身為公眾人物並不容易，眾人喝采的背後，所要面對的是難以想像的輿論。

姬絲汀史釗活近日接受《Vanity Fair》訪問。（《Vanity Fair》封面）

當初2008年推出的《吸血新世紀》（Twilight）上映時，引起青少年族群的暴動，平凡女孩Bella與吸血鬼Edward的轟轟烈烈愛情，讓這部電影一砲而紅，以3700萬美金的成本，創下全球3.9億的驚人票房。但姬絲汀並不希望永遠被定型，不希望大家只記得她是Bella，不想只成為大家茶餘飯後的八卦話題。

的確，隨着《吸血新世紀》系列電影的退燒，不少粉絲只記得姬絲汀在電影裏永遠只有一號表情，甚至封他為「萬年臭臉」，也因此當姬絲汀2012年演出《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）後，便開始轉往獨立電影發展。

姬絲汀史釗活於《吸血新世紀》的演出被批木無表情零演技。（《吸血新世紀》劇照）

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2014年她與法國導演Olivier Assayas合作《Clouds of Sils Maria》，不只與大滿貫影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）同台飆戲，這部片也入選了當年的康城影展正式競賽片，此外，同一年，他也演出茱莉安摩亞（Julianne Moore）主演的《永遠的愛麗絲》（Still Alice）；2016 年姬絲汀與活地亞倫（Woody Allen）結緣，在他執導的《情迷聲色時光》（Café Society）與謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）談了一場糾結的三角戀，隨即又再與導演奧利維耶二度合作《私家購物者》（Personal Shopper），這部片也讓導演抱回 69 屆康城最佳導演獎。

姬絲汀史釗活參演的《Clouds of Sils Maria》入選了當年康城影展正式競賽片。（《Clouds of Sils Maria》劇照）

同一年，李安（Ang Lee）執導的《比利林恩的中場戰事》（Billy Lynn”s Long Halftime Walk）也找上了她。當初李安曾在訪談中表示：「我的第一人選就是她。她在Sean Pann執導的《浪蕩天涯》（Into the Wild）裏演出的小角色，讓我特別有印象。」

姬絲汀史釗活於《浪蕩天涯》戲份不多，卻令李安留下深刻印象。（《浪蕩天涯》劇照）

而上述這些獨立小眾電影，不只讓她證明了自己的演技實力，同時也讓她能夠逃離那些讓人喘不過氣的聚光燈。姬絲汀表示：「這給了我一些機會能夠不再焦慮，當初這些壓力實在難以承受，不過當我演出這些電影，我的壓力與導演們的故事主角相比，反而顯得微不足道。作為一個表演者，我也終於有機會被看到，而不是像偶像崇拜那樣被說着『喔！這是演《吸血新世紀》的女孩。』」

這段時間也讓姬絲汀找到了自己的定位，可以讓她證明自己不僅僅是『演吸血新世紀的女孩』，不過她也承認，演這些電影讓她不容易被看見：「我想我成長了，雖然我曾經為此非常沮喪，因為我無法得到大家的關注，我其實並不叛逆，我只是希望大家喜歡我。」

姬絲汀史釗活並不是零演技，當年拍攝《吸血新世紀》中木無表情純粹是角色需要。（《吸血新世紀》劇照）

《吸血新世紀》讓她一砲而紅，卻也讓她痛苦萬分，過去媒體會因希望滿足粉絲，而要求她以Bella的形象在各大場合亮相。但事實上，這與她原本的個性有所落差，她因而決定更真實的做自己。而與羅拔柏迪臣的那一段情，也是她低潮的主因之一，媒體的過度關注，讓她害怕成為焦點，不過如今她也大方公開自己的性向，當她被問及為何願意公開出櫃時，也表示過：「其實我私下的行為，能夠影響到很多人，這也給了我機會，透過犧牲一點點的隱私，就能讓更多人（LGBT族群）有勇氣去認同自己。」

而姬絲汀最新一部電影——新版《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angels），預告剛出就備受討論，這部電影由Elizabeth Banks執導，並找來《阿拉丁》茉莉公主Naomi Scott、英國新生代女星Ella Balinska與姬絲汀一起聯手出擊。

「茉莉公主」Naomi Scott亦有份主演新版《神探俏嬌娃》。（《阿拉丁》劇照）

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導演也曾在訪談中表示對姬絲汀的讚賞，她說道：

首先，毫無疑問地，她是一個很棒的動作演員。然後，她真的非常、非常有趣，絕對會讓粉絲驚喜。

其實從姬絲汀一路走來，可以發現她對於自己的每個角色都十分認真詮釋，早就已經不是當初大家心中的Bella，而或許你不知道，姬絲汀其實一直很想當導演，她過去執導的短片《Come Swim》曾在康城放映，超現實的前衛風格，獲得不少好評。

姬絲汀執導的短片《Come Swim》憑超現實的前衛風格獲得好評。（《Come Swim》劇照）

而她的下一個計畫，正是開始編導第一部處女作——《The Chronology of Water》，這部電影將改編自美國作家Lidia Yuknavitch的回憶錄，內容描述一個女孩因探索自我的雙性戀傾向，被眾人貼上「不正常」標籤的痛苦過程。

我很喜歡她的作品，我要寫出一個最棒的女性角色，寫出一個我非常想要的角色，但我不會自己來演。

她不是Bella，也不是羅拔柏迪臣的前女友，她是姬絲汀史釗活，她用演技證明自己的價值，現在，我們也得好好期待她的執導之作了。

姬絲汀史釗活於新版《神探俏嬌娃》的造型極具個性。（新版《神探俏嬌娃》劇照）

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