【廿二世紀殺人網絡】華納拍板開第四集　奇洛李維斯落實回歸

由華高斯基兄弟（現為姊妹）（The Wachowskis）執導，奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的科幻電影《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）在1999年上映時成為佳話。之後在2003年推出續集《廿二世紀殺人網絡2：決戰未來》（The Matrix Reloaded）及第三集《廿二世紀殺人網絡3：驚變世紀》（The Matrix Revolutions）。 適逢今年是《廿二世紀殺人網絡》廿周年，早前已傳出將開拍第四集。如今，電影公司華納兄弟終確認有關消息，最緊要是原班人馬報到！

《廿二世紀殺人網絡》在1999年上映時深受影迷歡迎，三部作品票房合共超過16億美國收入。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

由奇洛李維斯、Carrie-Anne Moss、Laurence Fishburne及Hugo Weaving等主演的《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）系列電影一直深受影迷歡迎，更成功把奇洛李維斯捧上神枱。雖然今年較早時間傳出《廿二世紀殺人網絡》準備開拍第四集，連主角奇洛李維斯都開腔支持：「這將是一份禮物。我不會對此說不！」然而，卻一直只聞樓梯響，沒有實質行動。之後還傳出第四集將由《黑豹》男星米高B佐敦（Michael B. Jordan）擔正，而奇洛李維斯則退居二線，令不粉絲感到奇怪。

《廿二世紀殺人網絡》系列電影成功把奇洛李維斯捧上神枱。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

時至今日，終於傳出新消息。華納兄弟影業主席Toby Emmerich在美國時間周二下午突然宣布開拍《廿二世紀殺人網絡》第四集。然而幕後班底方面，只有姐姐Lana Wachowski回歸：「我們好興奮地宣布將與Lana重回《廿二世紀殺人網絡》世界。」同時，他大讚Lana是一位有遠見及有原創性的電影製作人。我們很高興她將成為《廿二世紀殺人網絡》宇宙新一章的編劇、導演及監製。」據了解，《V煞》監製Grant Hill會加入，並擔任電影監製。至於劇本方面，聯同Aleksandar Hemon及David Mitchell，將會有三名編劇。

目前只有飾演Neo的奇洛李維斯及Trinity 的Carrie-Anne Moss確定回歸續演。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

至於演員方面，在《廿二世紀殺人網絡》系列中分別飾演Neo的奇洛李維斯及Trinity 的Carrie-Anne Moss將齊齊回歸參演，但仍未知道Laurence Fishburne及Hugo Weaving兩位會否齊齊參演。目前電影暫定明年初開拍，至於故事設定仍沒有消息。然而早前有外國傳媒表示，米高B佐敦將會飾演年輕版的Morpheus，而此角色原本由Laurence Fishburne飾演。按目前推測，或者新故事將集中在年輕版的Morpheus。