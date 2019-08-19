【Bill & Ted】奇洛李維斯助16歲少女圓夢　窩心舉動獲網民激讚

荷里活型男奇洛李維斯（Keanu Reeves）出名是好好先生，他所做的好事早已在網絡上瘋傳。近日，他的好人好事再增添多一單，輕鬆協助一名16歲少女圓夢，荷里活最貼地男神之名當之無愧，不少網民留言大讚他的窩心舉動。

奇洛李維斯及Alex Winter目前正拍攝《Bill & Ted Face the Music》。（《Bill & Ted Face the Music》劇照）

《Bill & Ted》系列電影第三集《Bill & Ted Face the Music》拍攝如火如荼，並預計電影會在美國時間明年8月尾上映。首集《超時空歷險記》（Bill & Ted's Excellent Adventure）在1989年上映時獲得成功，除了在全球票房獲得超過4,000千萬美元外，奇洛李維斯在電影中的角色為影迷留下深刻印象，使大家日後仍記得他那搞笑形象。而這個形象，至今還影響著一名16歲的少女。

1989年上映的《超時空歷險記》獲得成功，而奇洛李維斯在電影中的形象讓人非常深刻。（《超時空歷險記》劇照）

據Facebook專頁Make-A-Wish New Jersey指出，16歲少女Emily某天觀看到1989年上映，由奇洛李維斯及Alex Winter主演的《超時空歷險記》後，就對奇洛李維斯一見鍾情。Emily的母親解釋指，雖然電影上映時，Emily仍然未出世，然而《超時空歷險記》卻是她女兒最喜愛的電影之一：「她有一天偶然發現了《超時空歷險記》便立即被深深吸引。」Emily對奇洛李維斯讚不絕口，並希望有朝一日可以跟她最喜歡的演員見面。

奇洛李維斯助16歲少女Emily圓夢，此舉獲網民大讚。（Make-A-Wish New Jersey Facebook 圖片）

當Make-A-Wish New Jersey團隊得知後，便立刻跟奇洛李維斯聯絡。奇洛李維斯得知後，便跟他的團隊商討，為Emily實現她的願望。最後，奇洛李維斯親自發出邀請，邀請她蒞臨《Bill & Ted Face the Music》片場，及讓她觀看他們的拍攝，讓Emily度過了難以忘記的一天。

奇洛李維斯及Alex Winter目前在拍攝《Bill & Ted Face the Music》，電影預計會在明年上映。（IMDb 圖片）