【Matrix 20周年】三大革命性影響　奇洛李維斯「避子彈」成經典

由華高斯基姐妹執導；奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）在1999年上映至今，一直對荷里活影響深遠。而電影能有此好成績，實有賴導演、武術指導袁和平等，整個幕後團隊的努力。當然一眾主角的精湛演出，亦為電影添加了不少分數。 適逢《廿二世紀殺人網絡》今日面世20周年，趁這機會回顧電影如何影響荷里活電影的發展。

《廿二世紀殺人網絡》於1999年3月在美國上映，不經不覺已經20周年。（劇照）

相信《廿二世紀殺人網絡》這一幕任何時候再看都是歷久不衰。（劇照）

「子彈時間」（Bullet Time）的出現

子彈時間是一種透過電腦輔助的攝影技術模擬變速特效，而這個「子彈時間」當然不是《廿二世紀殺人網絡》首創。電影運用此技術拍攝時的前一年，由兩大奧斯卡影帝，《蜘蛛女之吻》William Hurt及《黑暗對峙》加利奧文（Gary Oldman）主演的《迷失太空》（Lost in Space）都有使用此特效。

然而，相信大家只會記得「Neo」如何拗腰巧妙地避開Agent Smith的子彈。雖然最終Neo大腿位置仍遭子彈擦傷，但仍無阻此片段成為永恆的經典。至後，不少電影、電視、甚至廣告都向《廿二世紀殺人網絡》致敬。

其他「子彈時間」場口的致敬電影

+ 43 + 42 + 41

演員訓練的新方法式

除了「子彈時間」締造經典外，戲中精心設計的動作場面亦非常有名，當時電影監製Joel Silver特別聘請袁和平擔任武術指導。據了解，袁和平向劇組提出，要所有主要演員及替身接受為期6個月的訓練，此方式對於當時的荷里活電影幾乎是聞所未聞，導致演員及替身長需要用更長時間去排練動作，改變了荷里活拍攝動作場面的固有方式。

《廿二世紀殺人網絡》的動作戲打破了當時荷里活的慣常做法，戲中多位主演需要接受為期6個月的訓練。（劇照）

《廿二世紀殺人網絡》DVD的啟示

據了解，首台數碼光碟播放機在1997年由日本公司Sony與美國公司Pacific Digital共同建造，所以當時數碼光碟仍然未普及。可是，《廿二世紀殺人網絡》的出現，除了電影本身及拍攝上有革新外，電影的數碼光碟也創了新革命。

《廿二世紀殺人網絡》在1999年3月21日在美國上映，而6個月後，《廿二世紀殺人網絡》推出DVD，成為首部賣出過百萬張DVD的電影，間接令數碼光碟及數碼光碟播放機快速融入家庭之中。雖然如今DVD不是甚至了不起的事，但當時《廿二世紀殺人網絡》對DVD的正面影響，實在是功不可沒。