【電流戰爭】愛迪生真人係大情聖　連求婚訊息都用密碼傳情

新戲《電流戰爭》雖然揭開了發明家愛迪生暗黑歷史，迫害員工、中傷競爭對手等等，但其實同時也在戲中感受到他對太太深情的一面。 原來現實中的愛迪生，確實幾浪漫，求婚時更用了一個一般人都不會用的方法，過程相當特別。

太太離世後，對愛迪生打撃很大，他只好透過留聲機重聽老婆的聲音，很深情。（《電流戰爭》劇照）

靠發明留住亡妻聲音

《電流戰爭》由班尼狄甘巴貝治 (Benedict Cumberbatch)、湯賀蘭 (Tom Holland)、尼古拉斯侯特 (Nicholas Hoult) 及金像提名男星米高沙朗 (Michael Shannon)主演，電影除了講述愛迪生在業界跟各個發明家的爭奪戰，相信他跟妻子瑪莉之間的鴛侶情深，也讓大家為之深刻。

愛迪生因為工作繁忙，或多或少忽略了另一半，直至太太瑪莉因病早逝，對愛迪生造成的極大打擊。觀眾可以在戲中看到愛迪生非常不捨，只能透過留聲機不斷重溫他的聲音。這點讓影迷對愛迪生這個人物，了解得更立體和更有深度。

愛迪生在業界跟各個發明家的爭奪戰，令他忙到忽略了太太。（《電流戰爭》劇照）

求婚過程特別又浪漫

到底現實中的愛迪生又有幾浪漫？原來相傳愛迪生24歲時，在別人的鼓勵下，終於鼓起勇氣向他的員工，當時只有16歲的瑪莉求婚。據悉，愛迪生忽發奇想，拿起一支螺絲批在管子上敲打聲音，希望將聲音傳到樓上辦公室。其實，愛迪生當時正正就是用摩斯電碼發出向瑪莉求婚的訊息。

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瑪莉是愛迪生公司的員工

根據愛迪生的助手回憶，當年老闆經常情不自禁地凝視著瑪莉的背影，甚至默默地偷看瑪莉打鍵盤、接近對方聽她說話等。而瑪莉其實是在愛迪生的公司，擔任發報機紙帶的打孔員，因為早期的電報，要將訊息轉換為摩斯電碼，然後再在打孔於紙條上，再透過發報機將電碼轉換成訊號，傳到另一邊的讀帶機。

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二人早就互生情愫

以摩斯密碼去求婚，認真幾戲劇性。據說，當時傳了密碼的愛迪生非常忐忑，等了一會兒終於收到來自樓上辦公室的聲音，是一句「願意」的意思。有指，早在在求婚前，愛迪生就教會瑪莉打摩斯密碼，當然這可能是因為工作的關係。但根據傳記所指，二人曾經在公眾場合，透過敲打密碼溝通，相信他們一早就已經互生情愫。

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求婚過程不同版本

不過，對於愛迪生的求婚過程，外界有幾個說法，除了以上用摩斯電碼的說法，又有人說愛迪生當時是直接走到瑪莉面前，嚴肅地說：「妳覺得我怎麼樣？你喜歡我嗎？你不用馬上給我答覆，如果你不願意，也不礙事。」接著又說：「我是認真的，請你好好考慮，跟你的媽媽商量一下，下星期再給我答案。」瑪莉突然聽到這個消息，當然感到很驚訝。

而另一個版本就是愛迪生害羞地去到瑪莉身邊，口窒窒地說：「瑪莉，我最近總總是想著你，如果你肯嫁給我，我希望跟你結婚。」到底邊個先係真相，暫時無從稽考。

愛迪生與相識才2個月的瑪莉在1871年12月25日結婚，他們二人一共生了三個孩子。（《電流戰爭》劇照）

長女和二子綽號真的是Dot和Dash

單單是愛迪生求婚的過程都有幾個版本，其實也是不足為奇，因為會有不少人為他們這些偉人的傳奇故事賦予不同意義，所以有關愛迪生的傳記也為數不少，作為主要參考依據的都有三本傳記了。

在1871年12月25日愛迪生與相識才2個月的瑪莉結婚。在十三年的婚姻生活中，他們一共生了三個孩子。生下大女和二子的時候，愛迪生恰巧正在改良電報機，所以他為兩姊弟改了Dot（點）和Dash（破折號）兩個花名，而在這次電影《電流戰爭》中，也有這樣稱呼愛迪生的兩個孩子，戲中更特別有描述到兒子日常生活中，喜愛用摩斯電碼溝通，這很可能是受到父母的影響。可惜的是瑪麗因病早逝，於1884年8月9日去世，這令愛迪生受了不少打撃。直至1886年，愛迪生再婚，與第二任老婆再生了三個孩子。