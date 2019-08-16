【電流戰爭】愛迪生虧待員工迫害同業　真人原來仲暗黑過電影

一想起愛迪生，就會想起電燈，兩者就似畫上等號。新戲《電流戰爭》（The Current War）就是以「愛迪生、另外幾位發明家，於19世紀各自憑電力改變世界的故事。 不過，有不少影迷看過電影後，發現「電燈之父」愛迪生原來也有暗黑一面，而現實中的愛迪生可能比戲中更陰險、更邪惡。

新戲《電流戰爭》（The Current War）就是以「愛迪生、另外幾位發明家的故事為主，班尼狄甘巴貝治飾演主角愛迪生。（《電流戰爭》劇照）

由班尼狄甘巴貝治 (Benedict Cumberbatch)、湯賀蘭 (Tom Holland)、尼古拉斯侯特 (Nicholas Hoult) 及金像提名男星米高沙朗 (Michael Shannon)主演的電影 《電流戰爭》，備受大家期待。事關電影有四位曾演出「超級英雄」電影的演員再度合體，還有殿堂級監製加持。

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應承出花紅俾員工竟話係講笑

一直以來，愛迪生都獲形容為天才發明家、科學家﹑電燈之父等等，但如果大家對愛迪生的認知只限如此，或許真的不夠了解他。電影依據真人真事改編，戲中也有描述到愛迪生，為了達求目的，不惜誇大競爭對手使用交流電的危險性。又答應當時仍是他員工的Tesla（尼古拉斯侯特飾演），如果能發明到一個項目，會給他獎金，最後Tesla真的做到了，愛迪生卻反口說︰「這只是一個美式笑話。」

看過戲後，不少影迷都覺得電影揭穿了愛迪生黑暗一面，但原來翻看歷史，現實中的愛迪生有更多鮮為人知的一面，似乎與大家印象中的天才發明家差別很大。

尼古拉斯侯特 (Nicholas Hoult) 飾演角色「Nikola Tesla」曾經為愛迪生打工，但受到不公平對待。（《電流戰爭》劇照）

燈泡並不是愛迪生發明

現實中的愛迪生，在1879年宣布發明電燈前，早在1854年及1860年，已有兩名工程師Henry Goebel及Joseph Wilson Swan，發明了白熾燈泡，不過當時這兩位工程師忽略了專利的意識，未有及時為發明申請專利。繼而被之後的愛迪生看中這個漏洞，成為後世所指的「電燈之父」。

當年打過幾場官司後，Joseph更主動把專利權賣給了愛迪生，有指愛迪生最後更趁着Henry Goebel離世，在Henry的手上半騙半哄地拿到專利，所以有學者分析指，愛迪生其實只算是燈泡改良者，而不是燈泡的發明人。

一直以來，愛迪生都獲形容為天才發明家、科學家﹑電燈之父等等。（GettyImages）

靠員工發明為主 似生意人多過科學家​

愛迪生一生中擁有超過2000個發明，發明專利超過1500項。但有指，他的發明當中，絕大多數都是他團隊成員所研究，愛迪生的角色，其實只是提供資金與實驗室給他們，最後發明完成便登記在自己名下。當擁有愈來愈來發明，名譽、名氣也就隨之而來。

其實在《電流戰爭》當中，大家都看到戲中有類似的描述，戲中有段情節看到愛迪生有一班員工，也有不斷追趕他們發明的進度，所以有人就認為愛迪生比較似一名精明的生意人，多過是所謂的科學家。

但原來有人卻指出，他其實可算是一個生意人，多過科學家，更提出多個他行事卑鄙的例子。（GettyImages）

現實中的愛迪生係奸商

正如戲中所指，愛迪生是主張直流電的，而為了贏生意上的競爭對手，專登誇大人類使用交流電的危險性。而現實中，愛迪生也曾為了利益，打壓同業及迫害競爭對手。例如，天才Tesla發明了「尼加拉瓜」水電站，所產生的電力輸出量驚人，還有遙控器、無線電等等，但愛迪生卻迫害這位曾經是自己員工的Tesla。愛迪生手段黑暗，所以後來被指是奸商一名，形象差劣。