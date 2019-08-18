【電流戰爭】特斯拉發明超越人類100年　免費能源構思被權貴打壓

電影《電流戰爭》(The Current War)揭開發明家愛迪生黑暗一面，而被他打壓的天才發明家Nikola Tesla(尼古拉．特斯拉)，卻因為用發明造福人群的理想，潦倒一生。最詭譎是特斯拉離世的48小時內，他的發明筆記及手稿，被FBI全部取走及封存，更有陰謀論指特斯拉曾聲稱接觸過外星訊息，令他的發明超前人類100年，包括「反重力飛行器」、「投射能量集中儀器」(死光)，更預言未來會有智能電話，究竟當中涉及什麼驚人秘密，下文自有分曉。

尼古拉斯侯特飾演特斯拉，當然靚仔過真人。 （劇照）

美國總統Donald Trump的叔父，是已故的物理學家及發明家John George Trump，他跟天才發明家Nikola Tesla(尼古拉．特斯拉)原來甚有淵源，在特斯拉離世48小時內，FBI將特斯拉的研究筆記及手稿，通通沒收並封存，而只有當時是國防研究委員會成員的J.G Trump才能知悉箇中內容，但特斯拉在1943年1月離世，直至近年才有他手稿的相關資料公開，但當中不少內容已被遮蓋，令事件更添神秘。

特斯拉離世後48小時內，他的研究手稿即被FBI取走，隱藏著驚人秘密。（Youtube影片截圖）

美國總統特朗普的叔父，已故物理學家及發明家John George Trump，負責研究特斯拉的筆記。（網上圖片）

特斯拉現時被公認是天才發明家，但走在19世紀時代尖端的他，卻是相當痛苦，而且雖然有數百項專利，卻又生活潦倒，皆因他跟愛迪生分道揚鑣後，他發明的交流電，直接威脅到愛迪生「直流電」系統的利益，愛迪生更不停抹黑他，訛稱交流電會電死人，而特斯拉的實驗室，又曾試過無故失火，令實驗項目付之一炬，特斯拉的研究亦往往受到資金限制，未能繼續下去，相當可惜。

Nikola Tesla超人類發明及預言科技：

+ 6 + 5 + 4

1899年，特斯拉在科羅拉多的實驗室，聲稱曾經發現過外星人的無線電波訊號，但當時科學家認為人類是宇宙唯一高等生物，並指特斯拉胡說八道，究竟特斯拉獲得了什麼外星訊息，資料已被FBI封存而無從得知，但特斯拉的所有發明，卻百分百走前當時人類100年，包括1911年提出，圓盤形狀，可懸浮在天空的「反重力飛行器」，就跟很多目睹UFO的個案所形容的一模一樣，而1935年的軍用死光及1926年智能電話的構思，根本超過當時人類所能想像。

電影《電流戰爭》揭開愛迪生黑暗面及天才發明家特斯拉悲慘一生。（劇照）

特斯拉一直想造福人類，甚至有免費能源的構思，由JP摩根資助興建的「Tesla Tower」，是一座高187英尺的鐵塔，可以進行無線電能傳輸實驗，而最終走向是免費及環保能源，有指設施損害了很多人的利益，更逼使JP摩根撤資，實驗胎死腹中，而陷入財困的特斯拉，只能賣掉很多專利用來生活，而他的成就更被政府刻意隱藏，反而愛迪生卻名留千古，世界就是如此不公平。