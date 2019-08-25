復仇者聯盟有望同X-Men上映「英雄內戰」？　網友預測：要等N年

Marvel花了11年、超過20部電影，才將復仇者聯盟關於「無限寶石」的故事在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame） 作了完美的收場。這部電影不僅締造史上最高票房，觀眾也意猶未盡，期待後續的精彩故事。然而Marvel影業總裁Kevin Feige在聖地牙哥動漫展揭曉下一階段的影片計畫，卻不見《復仇者聯盟》的續集，令Fans都好奇，難道《復4》就是《復仇者聯盟》的大結局嗎？

近來歐美網民有個說法受到熱烈討論：Marvel當然還會再拍《復仇者聯盟》系列的電影，卻會換上一批新的組合，目前被推測將是新一代成員的包括黑豹、首位華裔英雄上氣、重新復出的《幽靈刺客》（Blade）、妮坦莉寶雯扮演的女雷神以及準備回歸的緋紅女巫等。

按圖看接下來會在MCU中扮演重要角色的英雄▼

有鑑於初代復仇者聯盟大多數英雄都拍了一兩部個人電影，觀眾對他們熟悉且有感情，才能在眾英雄集結後引起如此多話題和關注。Marvel打算讓下一代的復仇者聯盟照版煮碗，因此要等到眾英雄們都推出了自己的電影後，才會有新組合之「復仇者聯盟」系列電影，顯然下一階段還來不及出現，最快到下下階段才有可能。

不過最讓人興奮的是《神奇四俠》（Fantastic Four）、《變種特攻》（X-Men）隨着迪士尼併購霍士，終於回到Marvel娘家，因此Marvel正在計劃拍一部類似《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）的電影，讓復仇者聯盟和X-Men過招，聽起來讓Fans勁期待。可是Marvel版本X-Men尚未進入選角階段，還需要等到屬於他們的個人電影受到觀眾喜愛後，才會進入X-Men和復仇者聯盟的大戰，據估計最快也要到Marvel電影宇宙的第6階段才可能發生，恐怕又是快10年後的事了。

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