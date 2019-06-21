【復仇者聯盟】哥斯拉曾襲擊紐約　「變種特攻」聯手都搞唔掂？

在《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）上映前，導演米高道格堤（Michael Dougherty）曾表示希望有機會把復仇者帶到怪獸宇宙（MonsterVerse）。當大家以為導演開玩笑時，原來這計畫不是亂說，背後仲有一段歷史支持。最厲害之處是哥斯拉不只曾跟復仇者聯盟戰鬥，而且還吸引了神盾局、變種特攻及神奇4俠的注意，或者在迪士尼購得變種特攻及神奇4俠版權後，可以發展這電影。

究竟復仇者聯盟會否有機會跟哥斯拉對戰呢？（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

哥斯拉在1954年誕生至今，深受不同地方的觀眾喜愛。有見及此，東寶曾把電影版權賣給荷里活，好讓哥斯拉衝出亞洲。當中包括在1998年上映；由Sony Pictures製造的《哥斯拉》（Godzilla）及在2014年上映；由傳奇影業製造的《哥斯拉》（Godzilla），這兩部電影都發生在平成時期。可是，原來早在昭和時期，東寶在1977年及1978年把哥斯拉的卡通版權及漫畫版權，分別賣給了Marvel及Hanna-Barbera動畫公司。前者在1977年至1979年間，出版了24冊的Marvel漫畫版哥斯拉，當時漫畫系列的名稱就是早前上映的英文戲名《Godzilla, King of the Monsters》；而後者則推出了兩季的《哥斯拉》動畫，共26集。

Marvel漫畫《Godzilla, King of the Monsters》，竟然把超級英雄跟哥斯拉放在一起。（Marvel Comics）

Marvel漫畫《Godzilla, King of the Monsters》第一冊在1977年8月出版，講述哥斯拉突從阿拉斯加（Alaska）登陸，並破壞當地的輸油管道，此舉引起了神盾局的關注。於是神盾局成立了「哥斯拉小隊」，成員包括Timothy Dugan、Gabriel Jones、曾在《蟻俠2：黃蜂女現身》出現，由Randall Park飾演的Jimmy Woo及Nick Fury。可是任憑神盾局如何攻擊哥斯拉，牠都絲毫沒有傷害。

連雷神都不是哥斯拉的對手。（Marvel Comics）

首兩冊的漫畫都講述哥斯拉跟神盾局的戰鬥，直到牠在第三冊中大肆破壞三藩市，並把金門大橋摧毀，此舉終於逼使變種特攻介入。漫畫中期，首代「蟻俠」Hank Pym曾用彭氏粒子把哥斯拉縮小至人類的大小，可是哥斯拉仍然全身而退。最終透過神奇4俠的協助，成功令哥斯拉暫時暈倒，並把牠送回恐龍時代。

哥斯拉跟復仇者聯盟的紐約之戰。（Marvel Comics）

哥斯拉與復仇者之間的紐約之戰

可是隨後，哥斯拉再次回到現代，並在紐約展開破壞。由於「哥斯拉小隊」及神奇4俠未能阻止哥斯拉，而變種特攻則沒有現身支援，所以今次終於要出動復仇者聯盟。而哥斯拉的「終局之戰」是要攻陷帝國大廈，於是神盾局、哥斯拉小隊，神奇4俠和復仇者聯盟齊齊出擊。即使精英盡出，如雷神、鐵甲奇俠、紅女巫、幻視、驚奇先生、隱形女、霹靂火及黃蜂女等人，仍只能與哥斯拉打和。最終要靠居美日本小男孩Robert Takiguchi淚流滿面請求哥斯拉離開，而牠亦明白小男孩的來意，最終牠離開了紐約，而蜘蛛俠在哥斯拉離開紐約時，拍下牠數張離開紐約的照片。