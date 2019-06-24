狼人獨大累死《變種特攻》系列？　Marvel成功正避免了X-Men的錯

今年不少系列電影暫時畫下句點，包括Marvel的《復仇者聯盟》（Avengers）和源自Marvel漫畫卻賣到二十世紀霍士（20th Century Fox）改編成電影的《變種特攻》（X-Men）。眾所周知，在Marvel電影宇宙成形之初，單以漫畫的知名度和人氣度而言，復仇者聯盟並不及X-Men。鐵甲奇俠人氣遠不如狼人、雷神索爾也不及牌王（Gambit）受歡迎，《復仇者聯盟》電影版元祖成員中勉強算得上有人氣的唯獨因1970年代影集紅過一陣子的變形俠醫，無奈他的個人電影都不成功，而美國隊長名頭雖響，卻早被視為「過氣」老英雄。 換言之，相較A級團隊X-Men，復仇者聯盟就像是B隊，沒有人估到在《鐵甲奇俠》首集上映11年後，《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）會在全球各地賣座轟動到差點要再創史上最高票房新紀錄，而《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men：Dark Phoenix）才要逼近它的1/10而已。到底Marvel做對了什麼， X-Men編導又行錯了哪一步？

《復仇者聯盟4》在全球票房、口碑上均遠勝《變種特攻：黑鳳凰》▼

+ 2

其實兩系列從一開始碰到的情況就不同， X-Men在千禧年上映之前，超級英雄電影剛經歷完評價仆直的《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）而元氣大傷，荷李活不太敢再重新啟動成本過大的此類電影。所以 X-Men首集就以團體作戰的方式登場，盡可能吸納最多的潛在觀眾，畢竟每一位英雄都會將自己的Fans帶進戲院，團結力量大。然而，造成不熟悉這個組合的觀眾在第一部電影裡只能對較為被突顯的狼人、羅剎女（Rogue）、磁力王（Magneto）等有印象，漫畫中地位重要、但需要特別塑造的鐳射眼（Cyclops）並沒有得到發揮，使霍士的 X-Men電影從一開始就有隱憂，愈到後面問題愈嚴重。

鐳射眼在 X-Men中一直都是隊長，漫畫裡很多故事都跟他有重要關係，可是霍士的電影系列裡，這角色被隨便處理到即便看完近20年來所有電影、對於漫畫沒有了解的觀眾還是說不出他到底有何特別，為何可以扛起隊長重任？

按圖重溫2000年《變種特攻》元祖級卡士▼

+ 7 + 6 + 5

美國漫畫之中，鐳射眼之類的正義化身還有超人、美國隊長，都被認為太過英武正直，顯得呆板無趣，對於新世代的觀眾吸引力不足。可是Marvel並沒有因此就完全不管美國隊長，反而透過藉由與其他復仇者聯盟成員聯手出擊的方式拉抬觀眾對其個人電影的興趣，卻又在這些影片中深刻描繪出他最令人欽佩的性格特質，使得美國隊長成為《復仇者聯盟》中最被觀眾喜愛的角色之一，因此在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）這樣的故事之中，足以和人氣王鐵甲奇俠相抗衡，使得戲劇衝突更強烈，而令觀眾對電影情節更揪心。

《美國隊長3：英雄內戰》的機場大戰一幕勁齊人、打得好睇，被超級英雄Fans奉為經典▼

+ 2

比如說DC與華納的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice），固然評價毀譽參半，但代表光明正義的超人在片中分量並不比黑暗騎士的蝙蝠俠少，兩者勢均力敵，二人為了理念而不合的戲碼才有睇頭。

霍士卻並沒有這樣處理，反而讓 X-Men從一個成員們各有強項與特色的A級團隊，變成了「狼人與他的快朋友」，就更不用提 X-Men漫畫中最經典的「黑鳳凰」傳奇，在第3集《變種特攻：兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand）中只變成其中一條支線情節，還將所有鐳射眼的戲分都轉到狼人身上，且讓他在電影中一下子就被黑化的愛人Jean Grey除掉，根本沒出現多少時間，從漫畫要角淪為「路人茄呢啡」，令 X-Men系列常常都被關注「狼人在哪？」因為除了狼人以外的其他角色，都不容易支撐起整部電影——但Marvel卻不需要每一部英雄電影都要有鐵甲奇俠登場才行。

2006年《變種特攻：兩極爭霸》在說選材上勁多Bug，令原著粉失望▼

+ 3 + 2

若是將霍士的 X-Men系列的大問題全部推到編導對各個角色態度不公、便宜行事上，不盡公平，前面提過它們剛推出的年代，漫畫英雄個人電影還未恢復元氣，鋼甲奇俠首集上映之前，已經有了Sony的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）的《蜘蛛俠》系列、基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins）等，可以讓Marvel有空間一個一個仔細介紹他們的英雄，先以個人電影建立影迷基礎，再來讓他們集結作戰，達成《復仇者聯盟》的驚人威力。

《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）本來有心重新塑造狼人之外的X教授、磁力王、妖后等要角，是個令人樂見的方向，可惜後面又把狼人拉進來擠壓這些人的表現空間，未竟全功（2011年《變種特攻：異能第一戰》官方宣傳海報）

《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）本來有心重新塑造狼人之外的X教授、磁力王、妖后等要角，是個令人樂見的方向，可惜後面又把狼人拉進來擠壓這些人的表現空間，未竟全功。最可惜的是，少年版鐳射眼、Jean Grey等才在上一集《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）被帶進來，都還沒有詳細的描繪，「黑鳳凰」中就馬上進起主戲，觀眾都還來不及對他們有強大的感情連結，當然對於整個故事的投入感不高。

隨着霍士被迪士尼併購成功，和Marvel影業都在迪士尼這個大家庭之下， X-Men終於可望回到娘家，也剛好Marvel電影宇宙的《復仇者聯盟》經過一番變化，幾位看板英雄往後都不見得會再出現，Marvel有機會再來重新講好 X-Men故事，讓A級團隊回歸它該有的地位，相信全球觀眾都在拭目以待。

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