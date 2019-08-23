【小Q．專訪】任達華首次演盲人角色　「不安又冇自信」

任達華同梁詠琪希望透過電影可令大家對導盲犬有更多了解。「等大家認識多啲導盲犬的性質，一個普通市民點可以幫助導盲犬帶領盲人走入社會，背後意義係好大。」（葉志明 攝）

任達華、梁詠琪、羅仲謙等人主演《小Q》，由日本小說《再見了，可魯》改編而成。戲中的著名糕點師傳李寶庭（任達華 飾）因為失去視力而變得脾氣暴躁，三番四次趕走小Q，但小Q對寶庭卻不離不棄。從影多年，首次做盲人角色，任達華表示感覺既新鮮又恐懼。「因為帶隱形眼鏡之後一片白茫茫，基本上係睇唔到任何嘢，既不安又冇自信，嗰種孤僻同無助係好啱呢個角色。雖然表現上係難，要做到好自然的話，需要配合好多嘢。」

戲中嘅布丁其實真導盲犬，目前正在「服役」當中，任達華話已預約等布丁退休之後，要領養佢。「而家就算探佢，都要偷偷哋好遠咁望佢。」（《小Q》劇照）

提早帶返屋企培養感情

所謂嘅好多嘢，當中包括開拍前將導盲犬布丁帶回家中培養感情、默契。任達華說：「每次拍戲我都會早啲到現場睇一睇個環境，再諗下點配合自己嘅對白，今次我係拎指南針去到自己表演區，自己個心有個時鐘知道狗狗會喺邊個位嚟、邊個位走，呢個方式要好小心，因為好多時會做多咗，所以點解要同隻狗感情好，因為要等佢知道我百分百相信佢，佢唔會拉我走錯位，咁先拍到導演想要嘅嘢，雖然好多人都覺得幾不可能。」

就係呢一場戲，布丁怕咗任達華兩星期。（《小Q》影片截圖）

戲中任達華在初期十分抗拒導盲犬，其中一幕係又打又鬧咁將狗狗趕出屋企門口，狗狗雖然有靈性又聰明，但相信未必能夠分辨出真戲假做。「我都好痛苦，拍完嗰場之後佢嬲咗我兩個星期，完全唔理我，比嘢佢食都係咁後退，自己個心好唔舒服。」在付出無限耐性、愛心、零食之後，狗狗終於再次接納任達華。提到狗狗。梁詠琪說最高峰時曾同時擁有13隻，聽落都幾驚人，但她笑言「都係加多雙筷」，並指每日返到屋企被重重包圍、滿面口水的感覺非常幸福。「狗真係好神奇，我住19樓，每次電梯去到15樓就已經聽到佢吠，有時我先生入屋前幾分鐘，狗狗已經stand by，好似係一種感應。同埋佢哋真係好有靈性，以前我養過一隻狗，已經好老，有次出埠兩星期，出門之前已經同佢講定拜拜。之後每日都打返屋企問佢情況，佢最後真係堅持到我返嚟，一家人同佢傾完偈之後好好祥咁離去。」

為拍《小Q》，任達華除體驗盲人世界之外，又學了狗的聲音，藉此與戲中的幾位對手溝通。（葉志明 攝）

任達華梁詠琪不願女兒入行

任達華愛女任晴佳（Ella）早前亮相時裝雜誌封面，同樣身媽媽嘅梁詠琪為此感到十分好奇，未待筆者開口已率先發問：「你有咩感受？咩感覺？」任達華認為這既是回憶、也是認知，希望她可以在父母的保護下，仍擁有自己的經歷。「不過如果想拍戲的話就一定會強烈阻止，太辛苦啦。」梁詠琪在旁不停點頭表示認同，並透過寶貝女Sofia雖然喜歡唱歌、表演，但由於年紀尚小，所以並不知道表演背後所要付出的代價。「細等佢大個經歷下再去選擇。」

任達華：「每個爸爸都係愛錫個女，對我嚟講佢仲細，畫畫、影相係好、係認知，但如果佢想拍戲就唔好啦。」（琦琦微博圖片）

梁詠琪︰「為自己作出嘅選擇去負責」

問到二人會否擔心囡囡將來會在IG上載性感照派福利，就如王敏德愛女一樣，梁詠琪細想了一會：「我諗其實冇話啱定唔啱，最重要係教導佢為自己作出嘅選擇去負責，每件事出來的嘅結果好與壞都係你自己嘅選擇、都要自己去面對。」任達華補充說：「好多嘢都要懂得去面對同判斷，冇一件事係絕對。」