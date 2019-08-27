【復仇者聯盟4】明明有實力揮低魁隆　緋紅女巫卻敵不過1個情字…

伊莉莎伯奧遜（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

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電影《復仇者聯盟：終局之戰》賣破影史紀錄，已成全球票房冠軍，藍光、DVD以及影音串流現正熱賣中，先前Marvel總裁奇雲費治（Kevin Feige）曾透露緋紅女巫汪達有能夠打敗魁隆的實力，令不少網友提出疑問，為何汪達在《復3》的戰鬥能力並不強？導演喬羅素（Joe Russo）終於給了答案。

按圖看緋紅女巫與幻視的愛情故事▼

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根據「Wired」報導，喬羅素對此表示：「幻視在一開始就被攻擊了，所以他無法發揮完全的實力，他也因此在之後的戰鬥中成了累贅，而緋紅女巫為了要保護這樣一個受傷的幻視，讓她變得相當不利。」安東尼羅素（Anthony Russo）也透露魁隆手下亡刃的武器對於幻視造成極大的傷害：「就像幻視說的一樣，那個武器對他產生了一個意想不到的影響。」

緋紅女巫與幻視將會有獨立劇集於Disney+推出（Marvel）

不過在幻視確定犧牲之後，緋紅女巫也展現了前所未有的強大能力，雖說是為了愛人報仇，但之後是否會引發更嚴重的影響呢？也許能在《奇異博士2》（Doctor Strange 2）裡面得到解答。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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