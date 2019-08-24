【復仇者聯盟4】Cool爆黑貓亂入終局之戰！一隻貓手輕鬆K.O.魁隆

還記得在去年《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）收尾時，由於地球上的復仇者們被魁隆軍團大幅擊潰，導致Nick Fury最終緊急呼叫傳說中的「那個女人」Marvel隊長，希望這位在宇宙中維持着和平秩序的Carol Danvers能夠抽空來拯救一下地球。不過就在今年《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）上映之後，不少剛看完《Marvel隊長》角色電影的Marvel迷都不禁直呼：「最應該來打魁隆的是Goose才對！」

「噬元獸」Goose在《復4》上映前，一度被視為超級英雄們的末日救星。（《Marvel隊長》劇照）

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在今年春天看過《Marvel隊長》的影迷，肯定都已經相當熟悉「Goose」這個角色，被Marvel隊長拿來當寵物，但牠其實是一隻外型看似是一般貓咪的外星生物噬元獸，口中能夠伸出嚇人的觸手，嘴巴中為另一個次元現在就有一名Marvel粉絲OwlKitty將自己所飼養的貓咪P進《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾終局大戰的片段當中，實現了許多影迷幻想中「噬元獸PK魁隆」的場面，貓奴代替主子來宣揚「貓咪是無敵的，可愛即正義」！宇宙，Nick Fury就是因為輕忽這隻偽貓咪而失去了一隻眼睛。

Marvel粉絲OwlKitty將自己所飼養的貓咪P進《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾終局大戰的片段當中。（Youtube@OwlKitty）

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Youtube紅人OwlKitty還將自家的黑貓套入了《侏羅紀世界》的經典馴獸畫面中，星爵可能會抵擋不住這一波噬元獸的威脅。

星爵可能會抵擋不住這一波噬元獸的威脅。（Youtube@OwlKitty）

OwlKitty自製的《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾影片，這支粉絲自創的影片在上架短短2天內就迅速突破21萬網友點擊，許多網友都被魁隆看見貓咪那一瞬間的懷疑眼神給笑翻，並紛紛讚賞這位貓奴兼Marvel迷的創意：「魁隆說『I'm inevitable』，貓咪『喵』一聲就能讓他後悔」、「我想看這部Catvenger」、「噬元獸才是最強的外援」。

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