【加州直擊】迪士尼串流平台Disney+　首披全新復仇者聯盟劇集

迪士尼串流影音平台Disney+將於11月12日正式推出,加入全球串流大戰!迪士尼直接服務消費者及國際部主席Kevin Mayer在美國加州舉辦的D23 Expo上透露最新影音計劃,除了早前已披露的《洛基》及《幻視與汪達》等,還首度公開了《驚奇女士 Ms. Marvel》、《月光騎士Moon Knight》及《女浩克She Hulk 》等實景真人系列,角色全取自漫威旗下漫畫英雄。另外,以英雄人物為主軸的動畫《What If...?》亦會同步推出。

Kevin Mayer介紹道,Disney+推出時將涵蓋旗下Disney、PIXAR、Marvel、星球大戰及國家地理的影音內容,包括10集《星球大戰》電影、25集原創影集、逾10部原創電影、7,500集授權影集及100部近期電影等。

伊雲麥格高再演星球大戰劇集

同時,星球大戰將在Disney+推出首部真人版劇集《The Mandalorian》,由漫威電影導演Jon Favreau製作。同場迪士尼亦宣布,伊雲麥格高(Ewan McGregor)亦會再次飾演Obi-Wan,出演最新的星球大戰劇集,而動畫電影《The Clone Wars》亦會重啟。

除了最受影迷關注的Marvel及星戰系列外,Disney+也同步推出《Lady and the Tramp》真人版、PIXAR旗下《Forky Asks a Question》及《Monsters at Work》等。