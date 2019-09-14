花椒之味影評：素未謀面3姊妹喪禮碰頭　道盡微妙親情兼中女考驗

兄弟與姊妹之間的感情，隨著年齡的增長，以及各自的家庭生活，從舊日的親密漸漸疏離，然而，他們卻因為某些原因而重聚，當然，這些原因不一定是開心的，這樣的重聚，又能否把舊日的親情重拾回來呢？是夜觀看由麥曦茵執導，改編自張小嫻的小說作品，透過三位同父異母的姊妹，在一次機會的重遇，她們如何面對各自的生活和成長。《花椒之味》花椒滲透著姊妹細膩之餘悸，治癒父女情間的傷痛，勾起舊日的回憶，淡然流露著彼此之間的情感。

《花》片故事講述在香港生活，任職旅行社的夏如樹（鄭秀文 飾），一天，她突然收到父親（鍾鎮濤 飾）去世的消息，正當她在準備父親身後事之時，她發現原來有兩位身在異地的妹妹。身在台灣的如枝（賴雅妍 飾），與身在重慶的如果（李曉峰 飾），她們各自在自己的家庭中生活。就在父親喪禮的這晚，她們三人第一次碰面，並且一見如故，姊妹的感情漸漸建立起來。亦因為兩位妹妹的出現，令如樹重新面對成長的心結，接手父親的火鍋店，重拾家庭的溫暖…

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2008年，麥曦茵首次執導劇情長片《烈日當空》，電影描寫一群無所事事、對社會漠不關心的青少年，當時片中的演員，包括林耀聲、岑珈其、王敏奕等均是首次參演電影，電影充滿強烈的劇情張力，以及豐富的影像色調，極具獨特風格。2010年與2012年，她分別執導的《前度》與《華麗之後》，縱使兩片偏向商業，但仍保留著她的個人特色。2010年，麥曦茵為彭浩翔執導的《志明與春嬌》合編劇本，翌年獲得香港電影金像獎最佳編劇，麥曦茵對上一部執導的劇情長片，是2014年由王敏奕、梁曉豐與江嘉敏等合演的《曖昧不明關係研究學會》。

按圖回顧麥曦茵歷年作品▼

《花》片是改編自張小嫻小說作品《我的愛如此麻辣》，此片是麥曦茵首次執導以溫情題材的電影，起初對於麥曦茵執導這部作品，確是有點意想不到，因為這是她未曾執導過的類型電影。對她來說，這是一個頗大的轉變。電影中的三姊妹，因為父親的去世，才能夠在他的喪禮中首次相聚，她們本來陌生的姊妹感情，隨著短暫的相處，漸漸了解對方，建立起微妙的親情，彼此亦在學習如何在現場的生活中成長。

電影分別以香港、台灣、重慶三地為主要背景，這個設定也頗有趣，透過這兩岸三地的不同背景，道出了不同人物的性格和生活，同時亦暗地裡代表着這三個地方之間的關係，其實也是有點暗喻。三位居住在不同地方的女性，代表她們不同的個性，一直缺乏完整家庭的成長經歷，然而父親留下的火鍋店，卻讓她們重拾至親的感情，亦開始懂得如何面對當前的家庭溫暖。

《花椒之味》劇照

如樹生活在急速的都市，每天對着電腦盲目工作，缺乏家庭溫暖，跟父親的關係差劣，就連他的死訊都要由第三者通知，跟前男友的關係亦很模糊，難以摸索自己的方向。如枝與母親及後父一家生活，縱使後父對她視如己出，弟妹對她十分親切，但是她總是感到不自在，甚至仿如陌生人般，難以融入。如果與嬤嬤共處多年，雖然活在自己的空間裡，但心裡對很疼愛嬤嬤，然而她卻希望如果能夠過自己的生活。

從她們三人的家庭背景角度來看，如樹確是比較獨立，但是卻欠缺對眼前生活的方向觸摸，一直沒有備受照顧（或是覺得沒有備受愛護）；相反地，如枝與如果兩位妹妹縱使在家庭裡生活，得到家人的溫暖和照顧，但是她們卻不懂珍惜，甚至是在逃避這份溫暖。她們三人相聚過後，卻把各自面對生活的傷痛漸漸融化，縱使她們是同父異母，以及第一次相見，但是彼此已建立了姊妹之情。

麥曦茵首次執導以親情為題材的電影，駕馭恰到好處，以她一貫的柔和淡然的影像詮釋，延續過往的風格，展現姊妹之間流露的細膩感情、人和人之間的溝通忽略。電影以父親在大坑舞龍的鏡頭作首尾呼應，兩個相同的鏡頭，經歷過去父親去世後，如樹面對父女及姊妹（或是與情人）的感情觸踫，背後卻呈現出不同的情感和意義，讓電影的整體結構更為完整。

片中飾演姊妹的鄭秀文、賴雅妍、李曉峰，三位在片中都非常切合角色性格演繹和發揮，各有不同的表現。鄭秀文這次把演出的力度放輕，比起之前在電影的演繹相對好看，當然仍然看到一點的不足，尤其是在表情上亦有感不太自然。賴雅妍在片中表現較為內斂含蓄，可是，大概是被角色設定所限制，片中發揮其實不多。李曉峰的角色比較外露，所以演繹亦較為表面，不過，有些情節的演出力度上是有點過度，顯得有點不太自然。然而，片中幾位配角的演出，包括任賢齊、劉瑞琪、吳彥珠、鍾鎮濤等的演出相對較為好看。

是枝裕和的《海街女孩日記》故事同樣講述3姊妹在父親喪禮上才知道她們還有1個同父異母的妹妹，一起嘗試生活建立感情（《海街女孩日記》官方宣傳海報）

觀畢《花》片之後，腦海裡即時想起了是枝裕和執導的《海街女孩日記》，無可否認，這兩片在題材上有點異曲同工之妙，不同血緣關係的姊妹，如何從一些的經歷，漸漸譜出了親切細膩的感情。自《烈》片開始至今，麥曦茵在電影題材與執導的技巧上，作出很多不同的嘗試，《花》片可算是她比較大型製作的電影創作，整體的導演表現亦是恰好準繩。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​