【淪落人影評】陳小娟編導處女作驚人成熟　爛身爛世也要懷抱希望

今天，有不少家庭都會聘請外籍女傭，打理日常的家頭細務，以及照顧家庭的起居飲食，似乎已經成為見慣不怪。不過… 大家也有沒有想過，外籍女傭隻身來到香港工作，她們的背後其實是有什麼的原因呢？今次看了《淪落人》（Still Human）這部於第三屆電影發展基金「首部劇情電影計劃」得獎作品，是陳小娟首部編執導電影，透過一名女傭與殘疾人士之間的主僕關係，道出了一段寫實窩心的故事。《淪落人》兩位同是天涯淪落人，一起走過高山低谷，笑中有淚，人情冷暖，細膩窩心。

《淪》片故事講述因為一次工傷意外，而導致半身不遂要依靠電動輪椅行動的昌榮（黃秋生飾），妻子帶着兒子離開香港到紐約繼續生活，他的日常的需要依靠女傭與他的好友阿輝（李燦琛飾）照顧。這天，他迎接這位新來工作的女傭Evelyn（Crisel Consunji飾）— 夢想是成為攝影師的她，為了生活來港打工，她不懂廣東話，跟昌榮本來雞同鴨講，他甚至不信任她，後來二人相處一段時間，漸漸建立了一段微妙的關係。然而，Evelyn對攝影的夢想仍未熄滅，昌榮為了令她夢想成真，決定要去幫助她達成夢想…

《淪》片是陳小娟首部自編自導的電影作品，電影除了於第三屆電影發展基金的「首部劇情電影計劃」（大專組）獲獎之外，更於第十六屆亞洲電影投資會的WIP Lab（Work-in-Pogress Lab）唯一入圍的香港電影。

《淪落人》是陳小娟首部自編自導的電影作品（淪落人Facebook）

這是一部香港少數以外籍族群作為故事素材的電影，電影從一位因工傷而最終癱瘓坐在輪椅度日如年的昌榮出發，帶出Evelyn的出現，兩者的出現產生很多的矛盾，言語溝通問題、互相之間的信任、主僕的關係等等，這都是反映現今社會的寫實現象。Evelyn與昌榮二人本來言語不通，後來二人為了能夠互相溝通之下，各自行出第一步，二人的距離漸漸走近。

Evelyn與昌榮二人本來言語不通，後來二人為了能夠互相溝通之下，各自行出第一步，二人的距離漸漸走近（《淪落人》劇照）

電影主要是發生在何文田愛民邨，反映片中人物的階層背景，故事透過昌榮與Evelyn之間的主僕關係，從陌生走到熟悉，甚至看待為自己的親人，譜出了一段感人的故事。除此以外，片中探討獨居者的生活問題，尤其是殘疾人士，當四肢未能健全維持自己的生活，還要面對獨居之時，只能依靠別人的幫助和照顧，活在那四面牆壁裡，感到孤獨無助。有時候，跟家人之間的關係，也可能比朋友或女傭更陌生。

電影裡的Evelyn熱愛攝影，但因為了生計而要當上女傭，可是昌榮暗中卻為她報名參加攝影比賽，她亦獲得獎勵，然而卻被人否認她的才能，甚至歧視她的身份，這也似是在諷刺今天的香港人對於外籍傭工的歧視態度，縱使她們人在異鄉，但也可以有一技之長，一視同仁，公平公等。

影片的調子淡然脫俗，清新自然，整體的故事工整流暢，陳小娟首次編與導的水準突出，影片不少的段落以Flashback的形式鋪排著昌榮過去的回憶，簡潔的處理表現自然。劇情從友情延伸到親情，昌榮與Evelyn各自面對跟家庭關係破裂，但是二人的勉勵下，毅然踏上第一步，在相機的鏡頭下燦爛的微笑。故事一直瀰漫着一份負能量，二人同是天涯，但是他們二人明白到活在陰霾的傷痛，彼此的互相尊重，為對方畫上了一絲的希望和光彩。

片中的兩位主要演員的演出，確是令人讚歎不絕，黃秋生飾演的昌榮，收放自如的演繹，加上他那幽默的表情和對白，印象深刻。片中更要黃秋生演繹一位不懂講英文（他本身就是講英文十分流利），以及半身癱瘓的殘疾人士，讓他在角色的表現上有很有的發揮。而飾演Evelyn的Crisel Consunji的演出更是眼前一亮，樸實的演出，突出角色的質感，而她跟黃秋生有多場的演出，彼此更擦出不少的火花。而片中飾演阿輝的李燦琛，嘗試演出一個簡單平實的角色，表現恰到好處，難得一見的演繹。

飾演Evelyn的Crisel Consunji的演出更是眼前一亮，樸實的演出，突出角色的質感，而她跟黃秋生有多場的演出，彼此更擦出不少的火花（《淪落人》劇照）

首次編導的陳小娟，整體表現稱職，編與導的技巧純熟，完整的電影結構。電影離不開感人的情節，但是整體卻沒有煽情，反而是真情流露，觀看時卻是感到一份很舒服的感覺，真摯動人。《淪》片的英文片名《Still Human》，是寄寓著就算人生沒有希望，但是仍然要積極面對人生，追求自己的夢想，正於片中的一段文字上寫著，「Still Human, Still Dream」，每一個人都會有自己的夢想，活在當下，向着自己的理想出發。

《淪落人》獲香港電影金像獎2019多項提名，按圖看提名名單▼

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】