傳安祖蓮娜祖莉激瘦剩41公斤　需入院接受康復治療

荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）近日被指突然暴瘦，身高173厘米的她體重僅41公斤（約90磅），BMI指數只有13.7屬於過輕。的確，近日安祖蓮娜出席活動時，明顯瘦得憔悴，究竟是什麼原因令她如此消瘦？

安祖蓮娜近年越見消瘦，尤其雙臂似皮包骨。（Getty Images）

據外國八卦雜誌《NW》報導，安祖蓮娜祖莉現時體育僅41公斤，須入院接受康復治療，由於她拒絕進食，院方要為她插喉輸營養液，情況令人擔憂。報道指，令安祖蓮娜情緒低落得無法進食的原因與子女有關。

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其養子Maddox今年踏入18歲，準備9月入讀首爾名校延世大學。早前安祖蓮娜親自陪同兒子到當地準備開學，事後她受訪表示，實在捨不得親手送走心肝寶貝：「天呀，我痛哭得令孩子尷尬，我戴著特大太陽眼鏡，轉身揮手道別，大概回頭了6次，他（Maddox）很貼心地留在原地跟我揮手，他知道我一定會不斷回頭。」

安祖蓮娜早前親自送兒子Maddox到首爾準備入大學，言談中流露依依不捨之情。（Instagram圖片）

回顧全盛時期的安祖蓮娜祖莉

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自從安祖蓮娜於2016年9月宣布跟畢彼特（Brad Pitt）離婚後，6名孩子成為其人生支柱，她跟Maddox感情特別好，經常帶他出席公開場合。《NW》報道指安祖蓮娜不能接受孩子長大後相繼離開，情緒跌到谷底，本來就消瘦的她更加沒食欲，令體重跌至新低。不過，有專門狙擊八卦報道的外國網站指，安祖蓮娜已消瘦了好多年，Maddox離家沒有影響她的情報，反而為兒子感到驕傲，接受康復治療等消息是「老作」。