【D23 Expo】《永恆族》完整演員陣容公布　首張造型照同面世

屬於Marvel電影宇宙第四階段的《永恆族》（Eternals）在D23 Expo上公開了完整演員名單及其主要角色造型照。在眾多造型照中，最受著注目的相信是由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）所飾演的Thena。她所穿的盔甲以金色為主，造型相當突出。 除此之外，在《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演Jon Snow的Kit Harington都確認加入《永恆族》，出演超級英雄Black Knight。

《永恆族》演員（左至右）當中包括理察麥登、Kumail Nanjian、 Lauren Ridloff、Salma Hayek、Lia McHugh、馬東石、安祖蓮娜祖莉及Barry Keoghan。（Getty Images）

《永恆族》由女導演趙婷（Chloé Zhao）執導，故事將圍繞由陳靜（Gemma Chan）及Richard Madden分別飾演的Sersi及Ikaris兩大角色當中。日前Marvel Studios總裁Kevin Feige在D23 Expo上正式確認新增三位演員飾演《永恆族》，當中包括《權力遊戲》男星Kit Harington，他將在電影中飾演Black Knight。

而在《Marvel隊長》（Captain Marvel）中飾演Doctor Minerva的陳靜，她將在《永恆族》中成為女主角Sersi。最後一位則是在《鄧寇克大行動》（Dunkirk）中飾演George Mills的Barry Keoghan，他將飾演反派Druig。聯同先前已公布的演員陣容，當中包括安祖蓮娜祖莉、馬東石及理察麥登（Richard Madden），《永恆族》目前一共有11名主要演員。

《永恆族》將在明年11月月上映。（Marvel Studios 圖片）

Marvel Studios今次在D23 Expo會場上同時公布了《永恆族》主要角色造型照。然而，雖然《永恆族》有11位主要角色，但飾演Black Knight的Kit Harington，卻沒有為他提供造型照，相對可惜。然而Black Knight卻是戲中唯一一位非Marvel漫畫《永恆族》的角色。

第三代Black Knight在1967年12月的Marvel漫畫《The Avengers》第47期中登場。然而，Black Knight原本竟是超級反派，但當落入第三代的Dane Whitman時，他決心改邪歸正，並加入復仇者聯盟，重建家族威望。

Gemma Chan在社交網站分享相關消息。（gemma_chan twitter 擷圖）

Marvel Studios在D23 Expo上公布《永恆族》完整演員陣容及其首張造型照。（Marvel Studios 圖片）